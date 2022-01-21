Выдумывать велосипед не будем, а просто представим один из самых распространенных сценариев: запланировали, например, уютные посиделки с родными или друзьями. Что же кушать? Чаще всего дополнением такого вечера становится пицца, привезенная курьером из любимого заведения.

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Мы же рекомендуем пойти не совсем стандартным путем. Предложите друзьям коллективно приготовить пиццу. Это вам и веселое времяпровождение, которое, уверены, без курьезов не обойдется, и полезное дело сделаете. Ведь есть все-таки захочется.

Тем временем поделимся лайфхаком, который поможет вам сэкономить время при выпекании. Говорим мы о том, что в духовку можно поместить одновременно 2 пиццы. И нет, дело не в двух решетках, которые можно разместить друг над дружкой, ведь тогда пиццы пропекутся неравномерно.