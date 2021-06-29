Відмийте тен пральної машинки, витративши всього кілька гривень

Якщо ви вирішили почистити пральну машинку і покращити її роботу – у вас точно виникне питання, чим відмити тен. Зазвичай, накип і вапняний наліт видалити нелегко.

Ідеї 24 зібрали поради, які допоможуть вам впоратись із цим завданням. Ваш тен після очищення буде, як новий.

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Простий спосіб очищення тену

Для цього вам знадобиться лимонна кислота, яку можна придбати в будь-якому супермаркеті у відділі з борошном або спеціями. Однієї упаковки з вагою 100 грамів буде цілком достатньо.

Крок 1.

Спершу варто очистити тен механічним способом від шматочків накипу. Зішкрябайте зайве за допомогою плоскогубців чи інших інструментів. Будьте обережні, адже робити це потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити поверхню тена.



Очистіть тен від загрубілих шматків нальоту / Фото Pinterest

Крок 2.

Забудь про справи, збери друзів та наповни чарки улюбленоюГарний настрій вам гарантований.

Підготуйте розчин лимонної кислоти. Для цього висипте 1/3 вмісту пакетика (приблизно 30 грамів) і залийте гарячою водою, щоб лимонна кислота розчинилася. Замочіть тен у воді так, щоб лише виделка була у розчині, без підставки. Залишайте тен у розчині до повного охолодження води – близько години часу.

Пам'ятайте про техніку безпеки: не забудьте одягнути захисні рукавички, щоб не пошкодити шкіру.

Крок 3.



Ваш тен буде як новий / Фото Pinterest

Для третього етапу вам знадобиться губка для посуду. Коли вода охолоне, потрібно відмити всі залишки жорсткою губкою, яка усуне наліт. Після цього сполосніть тен під краном і висушіть.

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