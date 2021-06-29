Идеи 24 собрали советы, которые помогут вам справиться с этой задачей. Ваш тен после чистки будет, как новый.

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Простой способ очистки тена

Для этого вам понадобится лимонная кислота , которую можно приобрести в любом супермаркете в отделе с мукой или специями. Упаковки, весом 100 граммов, будет вполне достаточно.

Шаг 1.

Сначала следует очистить тен механическим способом от кусочков накипи. С оскребите лишнее с помощью плоскогубцев или других инструментов. Будьте осторожны, ведь делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность тена.



Очистите тен от загрубевших кусков налета / Фото Pinterest

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Шаг 2.

Подготовьте раствор лимонной кислоты. Для этого высыпьте 1/3 содержимого пакетика (примерно 30 граммов) и залейте горячей водой, чтобы лимонная кислота растворилась. Замочите тен в воде так, чтобы только вилка была в растворе, без подставки. Оставляйте тен в растворе до полного остывания воды – около часа времени.

Помните о технике безопасности: не забудьте надеть защитные перчатки, чтобы не повредить кожу.

Шаг 3.



Ваш тен будет как новый / Фото Pinterest

Для третьего этапа вам понадобится губка для посуды. Когда вода остынет, нужно отмыть все остатки жесткой губкой, которая устранит налет. После этого сполосните тен под краном и высушите.