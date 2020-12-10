Ви ще не визначились із подарунком на Миколая чи на Новий рік для дитини? Тоді пропонуємо вам добірку книжок, яка точно зацікавить малечу!

Ідеї24 зібрали для вас цікаві дитячі книжки, які будуть чудовим подарунком на свята.

Читайте також Шкільні підручники: цікаві факти про те, як створюють навчальну літературу для учнів

Як обрати книжку по віку

Для малюків

Якщо дитині ще немає 4 років, то краще обирати книжки, де мінімум тексту, але багато яскравих малюнків. Надавайте перевагу щільному паперу або картону, адже діти люблять все пробувати "на зуб".

Можна також придбати книгу, яка має багато різних деталей, що потрібно рухати.

Або ж пізнавальні – про тварин, рослин та багато іншого, що може зацікавити дитину.

Для дошкільнят

Якщо дитина вже знає літери, але ще не може читати самостійно, то можна починати привчати її до "читання".

Слова дрібним кеглем неприпустимі в дитячій літературі. Його важко читати і це відлякує дитину.

Ілюстрації повинні невідступно слідувати за текстом і бути з ним пов'язані.

Вік 7+

Дитина у цьому віці повинна бути зацікавлена у процесі читання. Сюжет має бути настільки динамічним, щоб тримати увагу юного читача.

Саме тому дуже важливо вибирати книгу за інтересами дитини.

Ілюстрації у таких книгах також будуються за принципом загадок. Незрозумілі малюнки, фото та питання. Такі книги менш яскраві за ті, які потрібні дошкільнятам.

Книги для підлітків

Найбільший інтерес у підлітків викликає тематика пригод, подорожей, історія чи сучасні події. Підліток любить події, рух, йому цікаве різноманіття осіб, місць, часів, напруг та конфліктів.

Кількість ілюстрацій помітно зменшується, а текст стає все більш "дорослим". Діти у віці від 12 років акцентують свою увагу на самому сюжеті, який вони можуть проаналізувати.

Список книжок

Для малюків і дошкільнят

"День народження ялинки", Оксана Була;



Цікава дитяча книжка / Фото yakaboo.ua

"36 і 6 котів-компаньйонів", Галина Вдовиченко, ілюстратор Наталка Гайда;



Книжка з дуже чарівними ілюстраціями / Фото kinderbook

"Сніговірші для малят", "Видавництво Старого Лева";



Вірші на зимову тематику / Фото nosorog.net.ua

"Рукавичка для носа", Оксана Кротюк.



"Рукавичка для носа" / Фото books.derma.dp.ua

Для дітей, які старше 7 років

"Вовчик, який осідлав бомбу", Юрій Нікітінський;



Книжка про пригоди звичайнісіньких хлопців / Фото chytomo.com

"Мія і Місячне затемнення", Оля Русіна;



"Мія і Місячне затемнення" / Фото starylev.com.ua

"Про Грінча, який украв Різдво", Доктор Сьюз;



Книжка про Грінча, який вкрав Різдво / Фото yakaboo.ua

"80 хитромудрих запитань", Павло Ганачков і Тереза Маковська.



Книжка, яка може дати відповіді на багато запитань / Фото zlatkа

Для підлітків

"Атлас міфів. Про богів і героїв усього світу", Марція Аккатіно;



Ця книжка може стати в пригоді навіть на уроках літератури / Фото book24

"Варта у Грі. Артефакти Праги", Наталя Матолінець;



Справжня пригодницька історія, яка зацікавить підлітка / Фото umka-books

"Лепрекони", Валентина Захабура;



"Лепрекони" / Фото starylev.com.ua

"Дім дивних дітей", Ренсом Ріггз;



Дивовижна пригодницька історія, яку доповнюють чорно-білі фото / Фото svitfantasy

"Коли сніг пахне мандаринками", "Видавництво Старого Лева";



"Коли сніг пахне мандаринками" / Фото izi.ua

"Історія з кладовищем", Ніл Ґейман;



Фентезійний роман для підлітків / Фото livelib

"Таємний щоденник Адріана Моула", Сью Таунсенд.



"Таємний щоденник Адріана Моула" / Фото yakaboo.ua