Вы еще не определились с подарком на Николая или на Новый год для ребенка? Тогда предлагаем вам подборку книг, которые точно заинтересуют малышей!

Идеи24 собрали для вас интересные детские книжки, которые будут замечательным подарком на праздники.

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Как выбрать книгу по возрасту

Для малышей

Если ребенку еще нет 4 лет, то лучше выбирать книжки, где минимум текста, но много ярких рисунков. Отдавайте предпочтение плотной бумаге или картону, ведь дети любят все пробовать "на зуб".

Можно также приобрести книгу, в которой много различных деталей, что нужно двигать.

Или же познавательные – о животных, растениях и многом другом, что может заинтересовать ребенка.

Для дошкольников

Если ребенок уже знает буквы, но еще не может читать самостоятельно, то можно начинать приучать его к чтению.

Слова мелким кеглем недопустимы в детской литературе. Его трудно читать и это отпугивает ребенка.

Иллюстрации должны неотступно следовать за текстом и быть с ним связаны.

Возраст 7+

Ребенок в этом возрасте должен быть заинтересован в процессе чтения. Сюжет должен быть настолько динамичным, чтобы удерживать внимание юного читателя.

Именно поэтому очень важно выбирать книгу по интересам ребенка.

Иллюстрации в таких книгах также строятся по принципу загадок. Непонятные рисунки, фото и вопросы. Такие книги менее яркие, чем те, которые нужны дошкольникам.

Книги для подростков

Наибольший интерес у подростков вызывает тематика приключений, путешествий, история или современные события. Подросток любит события, движение, ему интересно многообразие лиц, мест, времен, напряжений и конфликтов.

Количество иллюстраций заметно уменьшается, а текст становится все более "взрослым". Дети в возрасте от 12 лет акцентируют свое внимание на самом сюжете, который они могут проанализировать.

Список книг

Для малышей и дошкольников

"День народження ялинки" ("День рождения елки"), Оксана Була;

Интересная детская книжка / Фото yakaboo.ua

"36 і 6 котів-компаньйонів" ("36 и 6 котов-компаньонов"), Галина Вдовиченко, иллюстратор Наталья Гайда;



Книжка с очень волшебными иллюстрациями / Фото kinderbook

"Сніговірші для малят" ("Снегостихи для малышей"), "Видавництво Старого Лева";



Стихи на зимнюю тематику / Фото nosorog.net.ua

"Рукавичка для носа" ("Варежка для носа"), Оксана Кротюк.



"Рукавичка для носа" ("Варежка для носа") / Фото books.derma.dp.ua

Для детей старше 7 лет

"Вовка, который оседлал бомбу", Юрий Никитинский;



Книга о приключениях самых обычных мальчишек / Фото chytomo.com

"Мія і Місячне затемнення" ("Мия и лунное затмение"), Оля Русина;



"Мія і Місячне затемнення" ("Мия и лунное затмение") / Фото starylev.com.ua

"Как Гринч украл Рождество", Доктор Сьюз;



Как Гринч украл Рождество / Фото yakaboo.ua

"80 хитромудрих запитань" ("80 хитроумных вопросов"), Павел Ганачков и Тереза Маковская.



Книга, которая может дать ответы на многие вопросы / Фото zlatkа

Для подростков

"Большая книга мифов. Боги и герои со всего света", Марция Аккатино;



Эта книга может пригодиться даже на уроках литературы / Фото book24

"Варта у Грі. Артефакти Праги" ("Стража в игре. Артефакты Праги"), Наталья Матолинец;



Настоящая приключенческая история, которая заинтересует подростка / Фото umka-books

"Лепреконы", Валентина Захабура;



"Лепреконы" / Фото starylev.com.ua

"Дом странных детей", Рэнсом Риггз;

Удивительная приключенческая история, которую дополняют черно-белые фото / Фото svitfantasy

"Коли сніг пахне мандаринками" ("Когда снег пахнет мандаринками"), "Видавництво Старого Лева";



"Коли сніг пахне мандаринками" ("Когда снег пахнет мандаринками") / Фото izi.ua

"История с кладбищем", Нил Гейман;

Фэнтезийный роман для подростков / Фото livelib

"Тайный дневник Адриана Моула", Сью Таунсенд.



"Тайный дневник Адриана Моула" / Фото yakaboo.ua