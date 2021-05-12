Як не втрапити в халепу, подорожуючи наодинці: 9 дієвих порад

Якщо думаєте, їхати кудись самому чи чекати, поки знайдеться попутник, – годі вагатися! Хутчіш збирайте речі – і гайда за новими враженнями! Бо найкраще товариство для подорожі – це ви самі.
Із нашими порадами ваша подорож вийде не лише веселою, а й економною та безпечною.
Читайте також: Як спланувати свою першу подорож: корисні лайфхаки
План подорожі
Складіть докладний план своєї подорожі та залиште його рідним. Хтось обов'язково має знати, у якій точці світу й коли ви будете чи збираєтеся бути.
Фото unsplash
Завжди на зв'язку
Підключіть вигідний тариф на дзвінки та передачу даних у роумінгу. Ви завжди маєте бути на зв'язку. Тож подбайте про це заздалегідь, вивчивши пропозиції операторів.
Фото pexels
Безплатне проживання
У будь-якому місті світу можна розміститися безплатно – завдяки мережі Сouchsurfing, яка об'єднує мандрівників та привітних господарів.
Фото pixabay
Будьте в курсі
Поґуґліть, де є змога дешево поїсти й весело потусуватися. До речі, дізнатися все про місцевість, можна й за чашкою кави в будь-якому барі.
Фото unsplash
Райони безпеки
До поїздки або під час неї з'ясуйте криміногенну обстановку в місті. Наприклад, до яких районів увечері краще не потрапляти.
Фото pexels
Знайомство – це круто
За будь-якої нагоди – знайомтеся! Друзів багато не буває.
Фото pixabay
Але будьте пильні
Заводячи знайомства, будьте обачні. Найчастіше напрочуд душевними, цікавими й приємними співрозмовниками виявляються шахраї.
Фото unsplash
Електронні копії – обов'язкові!
Закачайте на Google-диск скани всіх документів. Загубивши оригінали, у будь-якому інтернет-кафе зможете роздрукувати копії.
Фото pexels
Не разом, а окремо
Гроші важливо зберігати не в одному місці. У разі втрати якоїсь частини в потаємній кишені буде заначка.
Фото pixabay