С нашими советами ваше путешествие выйдет не только веселым, но также экономным и безопасным.

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План путешествия

Составьте подробный план своего путешествия и оставьте его родным. Кто-то обязательно должен знать, в какой точке мира вы находитесь или должны находиться в конкретное время.



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Всегда на связи

Подключите выгодный тариф на звонки и передачу данных в роуминге. Ведь вы всегда должны быть на связи. Поэтому позаботьтесь об этом заранее, изучите предложения операторов.



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Бесплатное проживание

В любом городе мира можно разместиться бесплатно. Речь идет о сети Сouchsurfing, которая объединяет путешественников и приветливых хозяев.



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Будьте в курсе

Можно узнать из сайтов, где есть возможность дешево поесть и весело потусоваться. А можно не тратить время зря, а зайти в какой-нибудь бар, сесть у барной стойки и за чашкой кофе узнать все о местности.



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Районы безопасности

До поездки или во время нее выясните особенности криминальной обстановки в городе. Например, в какие районы лучше не попадать вечером.



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Знакомство – это круто

При любой удобной возможности знакомьтесь. Потому что друзей много не бывает.



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Но будьте бдительны

Заводя знакомства, будьте осторожны. Чаще всего наиболее душевными, интересными и приятными собеседниками оказываются мошенники.



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Электронные копии обязательно

Скачайте на Google-диск сканы всех документов. Потеряв оригиналы, в любом интернет-кафе сможете распечатать копии.



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Не вместе, а по отдельности

Деньги важно хранить отдельно. В случае их потери в потайном кармане будет заначка.



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