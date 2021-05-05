Як не спати всю ніч і залишитися бадьорим: 10 надійних способів

Хоча всі ми знаємо, що не спати вночі шкідливо, але іноді доводиться так робити. На жаль, завали на роботі чи навчанні самі не зникнуть. Вам доведеться провести безсонну ніч? Тоді пропонуємо добірку дієвих порад, щоб не спати всю ніч і бути бадьорим увесь день. Головне – не зловживати ними й добре відсипатися на вихідних.

10 способів, як не спати всю ніч

Всіляко намагайтеся уникати ритуалів, пов'язаних зі сном. Зазвичай приготування до сну включають якусь послідовність дій: одягти піжаму, почитати книгу та ін. Навпаки одягніть те, в чому вам буде незручно, неможливо заснути. Залишайтеся голодними. Бажано пропустити прийом їжі, оскільки організм витрачає багато енергії на її переварювання і виникає відчуття сонливості. Легкий голод бадьорить, оскільки передбачається, що потрібно дотримуватися активності для видобутку їжі. Зробіть світло в кімнаті та екран монітора якомога яскравішими. Вчені встановили, що добові ритми тіла реагують на освітленість. Саме тому в темряві людському організму здається, ніби пора спати, а під час яскравого світла він готовий не спати. Забезпечте собі прохолоду і дискомфортне сидіння. Відкрийте вікно, зніміть шкарпетки, сидіть на жорсткому стільці. М'який диван, як і теплі шкарпетки не залишать вам шансів протриматися до ранку, тому уникайте їх. Теплий і задушливий простір теж викликає відчуття втоми. Тому без провітрювання не обійтися, холод змусить організм активізуватися з метою підтримки постійної температури. Можна також включити кондиціонер. Виспіться напередодні. Якщо перед цим вже була безсонна ніч, то навряд чи у вас вийде продуктивно не спати. Тому перед стратегічно важливим безсонням заздалегідь добре виспіться. Вмийтеся холодною водою, прийміть контрастний душ. Хоча б сполосніть обличчя і зап'ястя, адже холодна вода є своєрідним стресом для організму, тому він неминуче збадьориться для того, щоб усунути дискомфорт. Пийте воду, каву чи напої на основі кофеїну. Дегідратація може призвести до втоми, так що спрагу варто втамовувати вчасно. Що стосується кави, то пити її потрібно потрохи. Пам'ятайте, що дія кофеїну зазвичай починається через 20 хвилин. Якщо пити каву занадто активно, то можна виявитися занадто бадьорим тоді, коли прийде момент засипати. Ще невеликий лайфхак: ви коли-небудь намагалися заснути з переповненим сечовим міхуром? Жуйте. Наприклад, можна жувати жуйку. Мозок буде отримувати сигнал, що їжа на шляху до шлунка, це не дасть організму розслабитися в очікуванні порції енергії. В цілому, жувати можна що завгодно. Фізкультура. Будь-яка фізична активність бадьорить, тому кожну годину вставайте, щоб пострибати, віджатися або поприсідати. Вправи допоможуть розігнати кров, поліпшать приплив кисню до клітин і дадуть додаткову енергію тілу. Дихальні вправи або масаж. Зробіть нормальний вдих і різкий видих близько 10 разів. Така техніка бадьорить і впливає на шишкоподібну залозу, яка своєю чергою впливає на добові ритми. Інший варіант: закрийте праву ніздрю пальцем, вдихайте через ліву протягом 4 – 8 секунд. Потім закрийте ліву ніздрю і видихайте правою. Продовжуйте повторювати таке дихання протягом хвилини. Також можна зробити собі масаж: помасажувати верхівку голови, задню частину шиї, мочки вух, точку між великим і вказівним пальцем, область під колінами. Масаж перерахованих точок допомагає зняти втому, бадьорить і покращує циркуляцію крові.

Як бути бадьорим увесь день, якщо не спав цілу ніч

Важливо розуміти, що спроби штучно додати бадьорості можуть бути лише тимчасовими заходами. Отже, як бути бадьорим увесь день, якщо не спав всю ніч?

Як бути бадьорим увесь день, якщо не спав цілу ніч / Фото Unsplash

Відразу поснідайте . Річ у тому, що нестача сну порушує нормальне відчуття голоду. Бажано почати день зі здорового сніданку, багатого на білок.

. Річ у тому, що нестача сну порушує нормальне відчуття голоду. Бажано почати день зі здорового сніданку, багатого на білок. Поспіть всього лише 20 хвилин, але перед сном випийте чашку кави . Коли ви прокинетеся, кава якраз почне діяти. Якщо потрібно продовжувати працювати тривалий час, то можна спати по 10 хвилин, подібний короткий сон відновить працездатність на 1 годину. Але постарайтеся не пити каву після 14:00, щоб не порушити сон наступної ночі.

. Коли ви прокинетеся, кава якраз почне діяти. Якщо потрібно продовжувати працювати тривалий час, то можна спати по 10 хвилин, подібний короткий сон відновить працездатність на 1 годину. Але постарайтеся не пити каву після 14:00, щоб не порушити сон наступної ночі. Прийміть контрастний душ . Він допоможе підбадьоритись.

. Він допоможе підбадьоритись. Прогуляйтеся на сонці . Як тільки відчуєте сонливість, не варто сидіти в темній кімнаті. Прогуляйтеся на вулиці, а вдома або в офісі рекомендується включити максимум освітлювальних приладів.

. Як тільки відчуєте сонливість, не варто сидіти в темній кімнаті. Прогуляйтеся на вулиці, а вдома або в офісі рекомендується включити максимум освітлювальних приладів. Фізичні вправи . Навіть найпростіша зарядка допоможе підбадьоритися.

. Навіть найпростіша зарядка допоможе підбадьоритися. Охолодіться . Увімкніть кондиціонер або час від часу вмивайтеся холодною водою.

. Увімкніть кондиціонер або час від часу вмивайтеся холодною водою. Пийте більше води . Зневоднення веде до втоми.

. Зневоднення веде до втоми. Відмовтеся від багатозадачності . Краще виберіть два завдання і працюйте над ними по черзі. Коли відчуваєте, що не розумієте, що робите, влаштуйте перерву. Після безсонної ночі мозок просто не в змозі перемикатися досить швидко. Але і рутинна робота – не варіант, від неї тягне в сон.

. Краще виберіть два завдання і працюйте над ними по черзі. Коли відчуваєте, що не розумієте, що робите, влаштуйте перерву. Після безсонної ночі мозок просто не в змозі перемикатися досить швидко. Але і рутинна робота – не варіант, від неї тягне в сон. Їжте мало і не пийте алкоголь. Втомлений мозок може почати вимагати задоволень, але після переїдання або сп'яніння ви відчуєте непереборну втому.

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Отже, якщо потрібно пережити безсонну ніч, організм буде не в захваті, але, слідуючи вищенаведеним порадам як не спати всю ніч, все вийде. Але потім обов'язково заплануйте можливість відновитися і добре виспатися. Від однієї безсонної ночі нічого не трапиться, але пам'ятайте, що хронічне недосипання погано позначається на здоров'ї.