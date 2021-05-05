10 способов, как не спать всю ночь

Всячески старайтесь избегать ритуалов, связанных со сном. Обычно приготовления ко сну включают некую последовательность действий: надеть пижаму, почитать книгу и др. Наоборот наденьте то, в чем вам будет неудобно, невозможно уснуть. Оставайтесь голодным. Желательно пропустить прием пищи, поскольку организм затрачивает много энергии на ее переваривание и возникает ощущение сонливости. Легкий голод бодрит, поскольку предполагается, что нужно соблюдать активность для добычи пищи. Сделайте свет в комнате и экран монитора как можно ярче. Ученые установили, что циркадные ритмы тела реагируют на освещенность. Именно поэтому в темноте человеческому организму кажется, будто пора спать, а при ярком свете он готов бодрствовать. Обеспечьте себе прохладу и дискомфортное сиденье. Откройте окно, снимите носки, сидите на жестком стуле. Мягкий диван, как и теплые носки не оставят вам шансов продержаться до утра, поэтому избегайте их. Теплые и душные пространства тоже вызывают ощущение усталости. Поэтому без проветривания не обойтись, холод заставит организм активизироваться с целью поддержания постоянной температуры. Можно также включить кондиционер. Выспитесь накануне. Если перед этим уже была бессонная ночь, то вряд ли у вас выйдет продуктивно бодрствовать. Поэтому перед стратегически важной ночью заранее хорошо выспитесь. Умойтесь холодной водой, примите контрастный душ. Хотя бы ополосните лицо и запястья, ведь холодная вода является своеобразным стрессом для организма, поэтому он неминуемо взбодрится для того, чтобы устранить дискомфорт. Пейте воду, кофе или кофеиносодержащие напитки. Дегидратация может привести к усталости, так что жажду стоит утолять вовремя. Что касается кофе, то пить его нужно по чуть-чуть. Помните, что действие кофеина обычно начинается спустя 20 минут. Если пить кофе слишком активно, то можно оказаться слишком бодрым тогда, когда придет момент засыпать. Еще небольшой лайфхак: вы когда-нибудь пытались уснуть с переполненным мочевым пузырем? Жуйте. Например, можно жевать жвачку. Мозг будет получать сигнал, что еда на пути к желудку, это не даст организму расслабиться в ожидании порции энергии. В целом, жевать можно что угодно. Физкультура. Любая физическая активность бодрит, поэтому каждый час вставайте, чтобы попрыгать, отжаться или поприседать. Упражнения помогут разогнать кровь, улучшат приток кислорода к клеткам и дадут дополнительную энергию телу. Дыхательные упражнения или массаж. Сделайте нормальный вдох и резкий выдох около 10 раз. Такая техника бодрит и воздействует на шишковидную железу, которая влияет на циркадные ритмы. Другой вариант: закройте правую ноздрю пальцем, вдыхайте через левую в течение 4 – 8 секунд. Затем закройте левую ноздрю и выдыхайте правой. Продолжайте повторять такое дыхание в течение минуты. Также можно сделать себе массаж: помассировать макушку, заднюю часть шеи, мочки уха, точку между большим и указательным пальцем, область под коленями. Массаж перечисленных точек помогает снять усталость, бодрит и улучшает циркуляцию крови.

Как быть бодрым весь день, если не спал целую ночь

Важно понимать, что попытки искусственно добавить бодрости могут быть лишь временными мерами. Итак, как быть бодрым весь день,если не спал всю ночь?

Как быть бодрым весь день, если не спал целую ночь / Фото Unsplash

Сразу позавтракайте . Дело в том, что недостаток сна нарушает нормальное чувство голода. Желательно начать день со здорового завтрака, богатого белком.

. Дело в том, что недостаток сна нарушает нормальное чувство голода. Желательно начать день со здорового завтрака, богатого белком. Поспите всего лишь 20 минут, но перед сном выпейте чашку кофе . Когда вы проснетесь, кофе как раз начнет действовать. Если нужно продолжать работать длительное время, то можно спать по 10 минут, подобный короткий сон восстановит работоспособность на 1 час. Но постарайтесь не пить кофе после 14:00, чтобы не нарушить сон следующей ночью.

. Когда вы проснетесь, кофе как раз начнет действовать. Если нужно продолжать работать длительное время, то можно спать по 10 минут, подобный короткий сон восстановит работоспособность на 1 час. Но постарайтесь не пить кофе после 14:00, чтобы не нарушить сон следующей ночью. Примите контрастный душ . Он поможет взбодриться.

. Он поможет взбодриться. Прогуляйтесь на солнце . Как только почувствуете сонливость, не стоит сидеть в темной комнате. Прогуляйтесь на улице, а дома или в офисе рекомендуется включить максимум осветительных приборов.

. Как только почувствуете сонливость, не стоит сидеть в темной комнате. Прогуляйтесь на улице, а дома или в офисе рекомендуется включить максимум осветительных приборов. Физические упражнения . Даже самая простая зарядка поможет взбодриться.

. Даже самая простая зарядка поможет взбодриться. Охладитесь . Включите кондиционер или время от времени умывайтесь холодной водой.

. Включите кондиционер или время от времени умывайтесь холодной водой. Пейте больше воды . Обезвоживание ведет к усталости.

. Обезвоживание ведет к усталости. Откажитесь от многозадачности . Лучше выберите две задачи и работайте над ними по очереди. Когда чувствуете, что не понимаете, что делаете, устройте перерыв. После бессонной ночи мозг просто не в состоянии переключаться достаточно быстро. Но и рутинная работа – не вариант, от нее затянет в сон.

. Лучше выберите две задачи и работайте над ними по очереди. Когда чувствуете, что не понимаете, что делаете, устройте перерыв. После бессонной ночи мозг просто не в состоянии переключаться достаточно быстро. Но и рутинная работа – не вариант, от нее затянет в сон. Ешьте мало и не пейте алкоголь. Уставший мозг может начать требовать удовольствий, но после переедания или опьянения вы почувствуете непреодолимую усталость.

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Итак, если нужно пережить бессонную ночь, организм будет не в восторге, но, следуя вышеприведенным советам как не спать всю ночь, все получится. Но затем обязательно запланируйте возможность восстановиться и хорошо выспаться. От одной бессонной ночи ничего не случится, но помните, что хроническое недосыпание плохо сказывается на здоровье.