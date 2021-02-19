Інтернет-шахрайство існує стільки ж, скільки люди користуються всесвітньою павутиною, і з кожним роком актуальність боротьби з ним зростає. Примітно, що потрапляють в тенета зловмисників не тільки новачки, але і досвідчені користувачі.

Тому ми вам розповімо, як розпізнати шахраїв і що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства в інтернет-магазині.

Читайте також: 5 простих порад для підвищення онлайн-продажів

Адресний рядок сайту

Якщо в адресному рядку ви бачите ім'я третього рівня, варто задуматися. Насторожити повинні такі імена, як "магазин.для вас.тіп.ком". Такі домени зазвичай безкоштовні, а справжній магазин придбає собі помітне ім'я і за своєю репутацію буде слідкувати. Тому такий сайт ви навряд чи знайдете на колишньому домені вже через тиждень.



Фото mobiz.com

Базова інформація

Справжній магазин прагне забезпечити максимальний комфорт покупців і дати їм якомога більше інформації. Тому на сайті обов'язково буде розділ "контакти", в якому ви легко зможете знайти адресу, телефон і реквізити компанії. Якщо такого розділу немає, перейдіть на сайт вниз. На справжніх сайтах магазинів там прописані номери телефонів, адреса організації, номер розрахункового рахунку, найменування банку, в якому він відкритий.



Фото mobiz.com

Оформлення замовлення

Якщо для оформлення замовлення у вас просять тільки номер, електронну пошту або паспортні дані або дані карти по посиланню, вас, швидше за все, обманюють. Адже у магазин, який працює чесно завжди можна зателефонувати в робочий час, а також, швидше за все, для замовлення вам знадобиться ввести в онлайн-форму набагато більше інформації, але не паспорті дані та не дані карти.



Фото mobiz.com