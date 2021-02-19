Интернет-мошенничество существует столько же, сколько люди пользуются всемирной паутиной, и с каждым годом актуальность борьбы с ним растет. Примечательно, что попадают в сети злоумышленников не только новички, но и опытные пользователи.

Поэтому мы вам расскажем, как распознать мошенников и что делать, если вы стали жертвой мошенничества в интернет-магазине.

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Адресная строка сайта

Если в адресной строке вы видите имя третьего уровня, стоит задуматься. Насторожить должны такие имена, как "магазин.для вас.тип.ком". Такие домены обычно бесплатные, а настоящий магазин приобретет себе заметное имя и за своей репутацией будет следить. Поэтому такой сайт вы вряд ли найдете на прежнем домене уже через неделю.



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Базовая информация

Настоящий магазин стремится обеспечить максимальный комфорт покупателей и дать им как можно больше информации. Поэтому на сайте обязательно будет раздел "контакты", в котором вы легко сможете найти адрес, телефон и реквизиты компании. Если такого раздела нет, перейдите на сайт вниз. На настоящих сайтах магазинов там прописаны номера телефонов, адрес организации, номер расчетного счета, наименование банка, в котором он открыт.



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Оформление заказа

Если для оформления заказа вас просят только номер, электронную почту или паспортные данные, или данные карты по ссылке, вас, скорее всего, обманывают. Ведь в магазин, который работает честно, всегда можно позвонить в рабочее время, а также, скорее всего, для заказа вам понадобится ввести в онлайн-форму намного больше информации, но не паспорте данные и данные карты.



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