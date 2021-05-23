12 несподіваних фото із життя справжнього перфекціоніста

23 травня 2021 , 15:30
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Джерело:

24 канал

Перфекціоністи прагнуть досконалості в усьому – від робочої обстановки до звичайної прогулянки. У таких людей і вдома все ідеально складено, розставлено та прибрано. Найменше порушення гармонії для перфекціоніста – катастрофа!

У цій добірці – приклади зразкового побутового перфекціонізму. От не знаємо: захоплюватися нам чи заздрити? А вам таке повторити до снаги?

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1. Настінний органайзер, у якому все розміщено за розмірами й кольорами

Фото pinterest

2. Сортування яєць фермером-перфекціоністом

Фото reddit

3. Складені кофти на полиці моєї мами

Фото pinterest

4. Шафа справжнього перфекціоніста

Фото pinterest

5. Сортуй і складай – два основних правила перфекціоніста

Фото pinterest

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

6. Для чого ховати кабелі, якщо можна перетворити їх на картину?

Фото pinterest

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7. Полиця з інструментами, якою можна милуватися нескінченно

Фото twizz

8. Коли ти спочатку перфекціоніст і лиш потім – електрик

Фото linkedin

9. Коли навіть книжки на полицях – наче картина

Фото ebaumsworld

10. Нічого дивного. Просто посортовані за кольорами вішаки

Фото reddit

11. У справжніх перфекціоністів речі навіть сушаться за кольорами

Фото madreshoy

12. Холодильник перфекціоніста

Фото bigsandysuperstore

Автор: Сніжана Лісова