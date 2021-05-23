У цій добірці – приклади зразкового побутового перфекціонізму. От не знаємо: захоплюватися нам чи заздрити? А вам таке повторити до снаги?
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1. Настінний органайзер, у якому все розміщено за розмірами й кольорами
Фото pinterest
2. Сортування яєць фермером-перфекціоністом
Фото reddit
3. Складені кофти на полиці моєї мами
Фото pinterest
4. Шафа справжнього перфекціоніста
Фото pinterest
5. Сортуй і складай – два основних правила перфекціоніста
Фото pinterest
6. Для чого ховати кабелі, якщо можна перетворити їх на картину?
Фото pinterest
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7. Полиця з інструментами, якою можна милуватися нескінченно
Фото twizz
8. Коли ти спочатку перфекціоніст і лиш потім – електрик
Фото linkedin
9. Коли навіть книжки на полицях – наче картина
Фото ebaumsworld
10. Нічого дивного. Просто посортовані за кольорами вішаки
Фото reddit
11. У справжніх перфекціоністів речі навіть сушаться за кольорами
Фото madreshoy
12. Холодильник перфекціоніста
Фото bigsandysuperstore