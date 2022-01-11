Як мити посуд, аби він справді був чистим: ці правила ігнорують майже усі

Ми миємо посуд щодня. І здавалося б, немає у цій буденній справі нічого хитромудрого. Однак не все так однозначно. На чистоту кухонного начиння впливає кілька факторів, які ми часто не беремо до уваги.

Давайте усе по черзі. Насамперед нагадаємо, що на губці для миття посуду може бути до 19 видів патогенів, серед яких є й доволі небезпечні для здоров'я (кишкова паличка, сальмонела, золотистий стафілокок). Уже за перший тиждень користування на ній накопичується до 2,2 мільярда бактерій, а тому вкрай важливо міняти губку регулярно. Але цього недостатньо.

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Експерти радять мати не одну губку, а окрему для кожної поверхні. Їх важливо висушувати, провітрювати, регулярно обдавати окропом, а також міняти щонайменше раз на два тижні.



Губки для миття посуду важливо міняти регулярно / Фото unsplash

Ще одне правило – не складайте брудні тарілки в умивальнику одну на іншу. Так ви витратите більше часу на миття, адже забруднюється й дно посуду. Якщо у вас назбиралися не лише тарілки, а й каструлі, у яких готували, то спочатку краще відмити посуд з-під сирого м'яса чи т.п., а далі приступати до менш брудного начиння.

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Важливо також зливати воду і витирати чистий посуд насухо перед тим, як скласти його у шафу. Робити це потрібно для того, аби у залишках води не розмножувалися бактерії. А якщо вода застоюється у металевому посуді, то може з'явитися іржа.

І насамкінець, фахівці рекомендують дезінфікувати столові прибори. Достатньо прокип'ятити їх протягом 10 хвилин.