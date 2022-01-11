Давайте усе по черзі. Насамперед нагадаємо, що на губці для миття посуду може бути до 19 видів патогенів, серед яких є й доволі небезпечні для здоров'я (кишкова паличка, сальмонела, золотистий стафілокок). Уже за перший тиждень користування на ній накопичується до 2,2 мільярда бактерій, а тому вкрай важливо міняти губку регулярно. Але цього недостатньо.

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Експерти радять мати не одну губку, а окрему для кожної поверхні. Їх важливо висушувати, провітрювати, регулярно обдавати окропом, а також міняти щонайменше раз на два тижні.



Губки для миття посуду важливо міняти регулярно / Фото unsplash

Ще одне правило – не складайте брудні тарілки в умивальнику одну на іншу. Так ви витратите більше часу на миття, адже забруднюється й дно посуду. Якщо у вас назбиралися не лише тарілки, а й каструлі, у яких готували, то спочатку краще відмити посуд з-під сирого м'яса чи т.п., а далі приступати до менш брудного начиння.

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Важливо також зливати воду і витирати чистий посуд насухо перед тим, як скласти його у шафу. Робити це потрібно для того, аби у залишках води не розмножувалися бактерії. А якщо вода застоюється у металевому посуді, то може з'явитися іржа.

І насамкінець, фахівці рекомендують дезінфікувати столові прибори. Достатньо прокип'ятити їх протягом 10 хвилин.