Давайте все по порядку. Прежде всего, напомним, что на губке для мытья посуды может быть до 19 видов патогенов , среди которых есть и довольно опасные для здоровья (кишечная палочка, сальмонелла, золотистый стафилококк). Уже за первую неделю пользования на ней накапливается до 2,2 миллиарда бактерий, поэтому крайне важно менять губку регулярно . Но этого недостаточно.

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Эксперты советуют иметь не одну губку, а отдельную для каждой поверхности . Их важно высушивать, проветривать, регулярно обдавать кипятком, а также менять как минимум раз в две недели.



Губки для мытья посуды важно менять регулярно / Фото unsplash

Еще одно правило – не складывайте грязные тарелки в умывальнике одну на другую . Так вы потратите больше времени на мойку, ведь загрязняется и дно посуды. А е сли у вас накопились не только тарелки, но и кастрюли, в которых готовили, то сначала лучше отмыть посуду из-под сырого мяса или т.п., а затем приступать к менее грязной утвари.

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Важно также сливать воду и вытирать чистую посуду досуха перед тем, как сложить ее в шкаф . Делать это нужно для того, чтобы в остатках воды не размножались бактерии. А если вода застаивается в металлической посуде, может появиться ржавчина.