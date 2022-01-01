Так, тіктокер із Сіднея Адріан Віджі розсекретив рецепт десерту, який сам вигадав. Щоправда, для цього вам знадобиться таки замовити дві позиції з меню McDonald's. Пояснюємо детальніше, про що йдеться.
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У чому полягає лайфхак
Фанат фастфуду одного разу спробував поєднати морозиво McFlurry та яблучний пиріг Apple Pie. За його словами, вийшло просто божественно.
Як приготувати десерт з McDonald's, якого немає у меню
- Замовте морозиво McFlurry з улюбленим смаком (Адріан Віджі обрав зі смаком печива Oreo) та яблучний пиріг Apple Pie.
- Далі пиріг "набийте" морозивом. Така начинка розтане від гарячої випічки.
Просто повірте мені – це рай! – зізнався блогер.
Беріть собі на замітку та насолоджуйтеся десертом!