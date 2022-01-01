Так, тиктокер из Сиднея Адриан Виджи рассекретил рецепт десерта, который сам придумал. Правда, для этого вам таки понадобится заказать две позиции из меню McDonald's. Объясняем подробнее, о чем идет речь.
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В чем суть лайфхака
Фанат фастфуда однажды попытался соединить мороженое McFlurry и яблочный пирог Apple Pie. По его словам, получилось просто божественно.
Как приготовить десерт из McDonald's, которого нет в меню
- Закажите мороженое McFlurry с любимым вкусом (Адриан Виджи выбрал со вкусом печенья Oreo) и яблочный пирог Apple Pie.
- Далее пирог "набейте" мороженым. Такая начинка растает от горячей выпечки.
Просто поверьте мне – это рай! – признался блоггер.
Берите на заметку и наслаждайтесь десертом!