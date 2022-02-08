Є кілька порад, які допоможуть підтримувати чистоту вашої ванни та відмити старі плями. Що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

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Як легко відчистити ванну

Харчова сода

Вам знадобиться:

губка для миття посуду;

харчова сода.

Змочіть губку теплою водою та покладіть її в посудину з харчовою содою. Помийте ванну, приділяючи особливу увагу зливу та зоні під краном.

Очистьте стінки ванни круговими рухами зверху вниз. Якщо деякі плями не очищаються миттєво, то нанесіть на них харчову соду і залиште приблизно на 1 годину. Ще раз протріть ванну губкою, а потім змийте залишки соди холодною водою.



Як очистити ванну содою / Фото 5-Minute Crafts

Оцет

Вам знадобиться:

білий оцет;

м'який шматок тканини;

розпилювач.

Для емальованої ванни

Змішайте в рівних пропорціях воду і білий оцет. Нанесіть суміш на м'яку тканину і протріть забруднені місця. Змийте водою. Повторіть процес, якщо потрібно.

Зверніть увагу, що кислотні продукти можуть пошкодити емальоване покриття ванни. Тому будьте дуже обережні, коли чистите ванну оцтом і не залишайте його на поверхні тривалий час.

Очищення оцтом / Фото 5-Minute Crafts

Для чищення акрилової ванни

Змішайте воду та оцет в пропорції 1:1 і перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Розпиліть суміш на поверхню ванни і залиште на 30 хвилин. Протріть ванну м'якою тканиною і помийте водою.

Суміш харчової соди, засобу для миття посуду та лимонного соку

Вам знадобиться:

харчова сода;

лимонний сік;

засіб для миття посуду;

губка.

Змішайте засіб для миття посуду і соду в пропорції 1:1. Додайте кілька крапель лимонного соку. Розмішуйте розчин до появи піни. Нанесіть суміш на ванну за допомогою губки і залиште приблизно на 30 хвилин. Тоді ретельно помийте ванну губкою, а залишки суміші змийте водою.



Суміш, яку легко приготувати вдома / Фото 5-Minute Crafts

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