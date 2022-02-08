Есть несколько советов, которые помогут поддерживать чистоту вашей ванны и отмыть старые пятна. Что для этого нужно читайте в материале.

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Как легко отчистить ванну

Пищевая сода

Вам понадобится:

губка для мытья посуды;

пищевая сода.

Смочите губку теплой водой и положите в сосуд с пищевой содой. Помойте ванную, уделяя особое внимание сливу и зоне под краном.

Очистите стены ванны круговыми движениями сверху вниз. Если некоторые пятна не очищаются мгновенно, нанесите на них пищевую соду и оставьте примерно на 1 час. Еще раз протрите ванную губкой, а затем смойте остатки соды холодной водой.



Как очистить ванную содой / Фото 5-Minute Crafts

Уксус

Вам понадобится:

белый уксус;

мягкая ткань;

распылитель.

Для эмалированной ванны

Смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус. Нанесите смесь на мягкую ткань и протрите загрязненные места. Смойте водой. Повторите процесс, если нужно.

Обратите внимание на то, что кислотные продукты могут повредить эмалированное покрытие ванны. Поэтому будьте очень аккуратны, когда чистите ванну уксусом и не оставляйте его на поверхности длительное время.

Очистка уксусом / Фото 5-Minute Crafts

Для чистки акриловой ванны

Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите смесь на поверхность ванны и оставьте на 30 минут. Протрите ванночку мягкой тканью и помойте водой.

Смесь пищевой соды, средства для мытья посуды и лимонного сока

Вам понадобится:

пищевая сода;

лимонный сок;

средство для мытья посуды;

губка.

Смешайте средство для мытья посуды и соды в пропорции 1:1. Добавьте несколько капель лимонного сока. Размешивайте раствор до появления пены. Нанесите смесь на ванную с помощью губки и оставьте примерно на 30 минут. Тогда тщательно помойте губку ванну, а остатки смеси смойте водой.



Смесь, которую легко приготовить на дому / Фото 5-Minute Crafts