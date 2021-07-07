Саме тому ми знайшли для вас цей лайфхак, з яким ви за лічені хвилини позбавите вишні та черешні кісточок! І при цьому майже не порушується їх цілісність. Отож, приємного перегляду…

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Вишні та черешні дуже корисні у свіжому вигляді, та й з'їсти їх за раз можна хоч цілий кілограм. Але скільки ж існує різних страв з вишнею! Це і вареники, і різні пироги, варення. Але перед тим, як готувати щось з вишнею, з неї необхідно дістати кісточки, на що йде досить багато часу.

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Дивіться відео, як швидко дістати кісточку з черешні та вишні: