Именно поэтому мы нашли для вас этот лайфхак, с которым вы за считанные минуты избавите вишни и черешни от косточек! И при этом почти не нарушается их целостность. Итак, приятного просмотра ...

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Вишни и черешни очень полезны в свежем виде, да и съесть их за раз можно хоть целый килограмм. Но кроме этого, сколько существует различных блюд с вишней! Это и вареники, и различные пироги, варенье. Но перед тем, как готовить что-то с вишней, из нее необходимо достать косточки, на что уходит довольно много времени.

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Смотрите видео, как быстро достать косточку из черешни и вишни: