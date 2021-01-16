Вы сова, и вам так тяжело вставать утром, вы спите до последней секунды, а потом ничего не успеваете. И что же с этим делать, ведь вы так любите утром долго поспать. Как сделать так, чтобы утренние подъемы не казались мукой?

Идеи 24 подготовили пятиминутную стратегию, которая поможет вам превратиться в жаворонка, даже если вы им не являетесь.

Читайте также: Как быстро уснуть: 7 эффективных способов

Первая минута: четко сформулируйте свои намерения перед сном

Перед тем, как лечь спать, запрограммируйте себя на правильные мысли при пробуждении. Подумайте о чем-то хорошем. Запомните, что первая мысль утром, как правило, – последняя мысль, которая крутилась в вашей голове перед отходом ко сну.

Если же перед сном вы думаете: "Какой ужас, мне же нужно вставать уже через шесть часов и утром я буду абсолютно разбитым!" – то при звонке будильника вам в голову, скорее всего, придет: "О боже, неужели уже пора? Не-е-е, я спать хочу!".



Ложась спать, думайте только о хорошем / Фото pixabay

Вторая минута: держите будильник подальше от кровати

Эксперты говорят, что мобильный телефон, на котором у большинства людей установлен будильник, стоит держать как можно дальше, не в зоне досягаемости. Когда вы услышите его звук, то придется встать, чтобы подойти и выключить.



Встав к будильнику, спать захочется меньше / Фото pixabay

Третья минута: почистьте зубы

Поднявшись с кровати, чтобы выключить будильник, отправляйтесь чистить зубы. Это очевидный совет, но и в нем есть свое рациональное зерно: в первые минуты после сна надо делать что-то на автопилоте.



Чистка зубов, тоже добавляет бодрости / Фото pixabay

Четвертая минута: выпейте стакан воды

Вы, наверное, уже слышали о том, что после пробуждения важно пополнить свой водный баланс. После 7-8 часов сна наш организм обезвожен, поэтому ему нужны жизненные силы и энергия.



Вода – лучшее средство взбодриться / Фото pixabay

Пятая минута: оденьтесь или примите душ

Здесь у вас есть 2 варианта, что же первое делать. Первый: вы одеваетесь в спортивную одежду и приступаете к физической активности. А второй вариант предусматривает душ.



Душ – главная утренняя процедура / Фото pixabay