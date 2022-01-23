Як легко помити жалюзі, не знімаючи їх
Джерело:5-Minute Crafts
Чищення жалюзі – процес важкий і виснажливий, якщо робити це неправильно. Розповідаємо, як помити їх легко і не знімаючи.
На жалюзі регулярно накопичується пил і бруд, які важко відмити, оскільки ламелі дуже близько один до одного. Але ці 3 методи змінять ваше ставлення до очищення.
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Користуйтеся пензликом для фарби
Візьміть пензлик, змочіть його водою і розташуйте перпендикулярно до жалюзі. Вставте щітку в жалюзі і витріть пил.
Зробіть те ж саме з кожною планкою і періодично мийте щітку.
Чистимо жалюзі щіткою / Фото 5-Minute Crafts
Мийте губкою
Візьміть 2 губки. Збоку кожної з них за допомогою ножиць виріжте широкі отвори. Візьміть пару кухонних щипців. Вставте щипці в отвори, які ви зробили в губках.
Змочіть губки і використовуйте їх для очищення жалюзі. Те ж саме можна зробити і з вертикальними жалюзі.
Мийте губкою ось так / Фото 5-Minute Crafts
Витирайте руками в рукавичках
Візьміть миску з водою і додайте до неї 1 столову ложку харчової соди. Розмішуйте воду, поки харчова сода не розчиниться.
Одягніть рукавичку і занурте руку в миску. Щоб захистити руки краще, ви також можете одягнути під неї гумову рукавичку. Очистьте жалюзі, як на фото.
Витираємо руками в рукавицях / Фото 5-Minute Crafts