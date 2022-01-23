На жалюзі регулярно накопичується пил і бруд, які важко відмити, оскільки ламелі дуже близько один до одного. Але ці 3 методи змінять ваше ставлення до очищення.

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Користуйтеся пензликом для фарби

Візьміть пензлик, змочіть його водою і розташуйте перпендикулярно до жалюзі. Вставте щітку в жалюзі і витріть пил.

Зробіть те ж саме з кожною планкою і періодично мийте щітку.



Чистимо жалюзі щіткою / Фото 5-Minute Crafts

Мийте губкою

Візьміть 2 губки. Збоку кожної з них за допомогою ножиць виріжте широкі отвори. Візьміть пару кухонних щипців. Вставте щипці в отвори, які ви зробили в губках.

Змочіть губки і використовуйте їх для очищення жалюзі. Те ж саме можна зробити і з вертикальними жалюзі.



Мийте губкою ось так / Фото 5-Minute Crafts

Витирайте руками в рукавичках

Візьміть миску з водою і додайте до неї 1 столову ложку харчової соди. Розмішуйте воду, поки харчова сода не розчиниться.

Одягніть рукавичку і занурте руку в миску. Щоб захистити руки краще, ви також можете одягнути під неї гумову рукавичку. Очистьте жалюзі, як на фото.



Витираємо руками в рукавицях / Фото 5-Minute Crafts