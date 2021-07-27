Власники горизонтальних жалюзів часто ставлять собі питання, як правильно їх мити. Ідеї 24 діляться простими способами, які допоможуть швидко очистити жалюзі без зайвих зусиль.

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Як швидко та легко очистити жалюзі від пилу

Щітка для пилу

Піпідастр допоможе вам очистити жалюзі. М'яка пухнаста щітка легко збере пил. Таке прибирання займе кілька хвилин і швидко поверне жалюзям чистий вигляд. Можете також використати ганчірку з мікрофібри.



Щіткою для пилу можна легко очистити жалюзі / Фото Barlowblinds

Малярні пензлики або вовна

Якщо у вас вдома не знайшлось спеціальної щітки для пилу, можете її замінити цими предметами. Очистити пил з жалюзі дуже легко за допомогою малярних пензликів або клаптиком тканини з овечої вовни. Протріть кожну горизонтальну смугу, і готово.

Бавовняні рукавички

Для цього способу очищення вам знадобиться пара гумових та бавовняних рукавичок. Додайте у воду трохи мийного засобу, одягніть гумові та зверху бавовняні рукавиці, змочіть руки у розчині. Протріть ламелі одночасно з двох сторін, затиснувши їх між пальцями. Промийте рукавички і продовжуйте.

Замість бавовняних рукавичок можете використовувати шкарпетки.



Бавовняні рукавиці або шкарпетки допоможуть очистити жалюзі / Фото Pinterest

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Порохотяг

Сухе очищення жалюзі можна провести за допомогою порохотягу. Підберіть спеціальну насадку для прибирання меблів, включіть найменшу потужність і проведіть по закритих захисних шторах.



Використайте порохотяг для очищення жалюзі / Фото Makemyblinds

Спеціальна щітка

Спеціальний винахід для очищення жалюзі зекономить вам час та забере мінімум зусиль. Щітка зроблена з мікрофібри та дозволяє чистити планки одразу з обох сторін.



Можете придбати спеціальну щітку / Фото Makemyblinds

Мочалка

Зі старої мочалки можна зробити щітку для очищення жалюзі своїми руками. Розріжте поролон на дві частини, зробіть у кожній по одному отвору та просуньте у них кухонні ножиці. Так ви зможете створити девайс, який швидко очистить жалюзі з обох сторін.

Замість ножиців можна використати щипці для спагеті. Прикріпіть до них мочалки за допомогою канцелярських гумок і готово.



Замініть професійну щітку старими мочалками / Фото Mutuelles

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Оцтовий розчин

Якщо протерти жалюзі оцтом, зможете повернути їм блиск. Підготуйте розчин із води та оцту у пропорції 1 до 1. Одягніть рукавички, змочіть та протріть кожну планку.