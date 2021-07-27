Владельцы горизонтальных жалюзи часто задают себе вопрос, как правильно их мыть. Идеи 24 делятся простыми способами, которые помогут быстро очистить жалюзи без лишних усилий.

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Как быстро и легко очистить жалюзи от пыли

Щетка для пыли

Пипидастр поможет вам очистить жалюзи. Мягкая пушистая щетка легко соберет пыль. Такая уборка займет несколько минут и быстро вернет жалюзям чистый вид. Вы можете также использовать тряпку из микрофибры.



Щеткой для пыли можно легко очистить жалюзи / Фото Barlowblinds

Малярные кисточки или шерсть

Если у вас дома не нашлось специальной щетки для пыли, можете ее заменить этими предметами. Очистить пыль с жалюзи очень легко с помощью малярных кистей или кусочком ткани из овечьей шерсти. Протрите каждую горизонтальную полосу, и готово.

Хлопковые перчатки

Для этого способа очистки вам понадобится пара резиновых и хлопковых перчаток. Добавьте в воду немного моющего средства, оденьте резиновые и сверху хлопковые перчатки, смочите руки в растворе. Протрите ламели одновременно с двух сторон, зажав их между пальцами. Промойте перчатки и продолжайте.

Вместо хлопковых перчаток можете использовать носки .



Хлопковые перчатки или носки помогут очистить жалюзи / Фото Pinterest

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Пылесос

Сухую очистку жалюзи можно провести с помощью пылесоса. Подберите специальную насадку для уборки мебели, включите наименьшую мощность и проведите по закрытым защитных шторах.



Используйте пылесос для очистки жалюзи / Фото Makemyblinds

Специальная щетка

Специальное изобретение для очистки жалюзи сэкономит вам время и заберет минимум усилий. Щетка сделана из микрофибры и позволяет чистить планки сразу с обеих сторон.



Вы можете приобрести специальную щетку / Фото Makemyblinds

Мочалка

Из старой мочалки можно сделать щетку для очистки жалюзи своими руками. Разрежьте поролон на две части, сделайте на каждой по одному отверстию и просуньте в них кухонные ножницы. Так вы сможете создать девайс, который быстро очистит жалюзи с обеих сторон.

Вместо ножниц можно использовать щипцы для спагетти. Прикрепите к ним мочалки с помощью канцелярских резинок и готово.



Замените профессиональную щетку старыми мочалками / Фото Mutuelles

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