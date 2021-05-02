Готельний сервіс – на межі фантастики: 12 фото від здивованих клієнтів

Перед тим, як їхати в інше місто, а тим більше країну ми ретельно обираємо собі готель для відпочинку. Для цього читаємо відгуки й переглядаємо фото номерів.
Здебільшого нам щастить і знайдена інформація згодом підтверджується позитивними враженнями після відпочинку. Але іноді трапляються такі ситуації, які змушують нас шаленіти та гніватися.
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1. На сайті було зазначено, що в готелі є басейн
Фото reddit
2. Комфортне місце в холі, до якого можна хіба що долетіти
Фото yenisafak
3. Подвійні стандарти
Фото imgur
4. Просто шикарний вигляд з вікна
Фото tursputnik
5. "Правильне" призначення ємностей для солі та перцю
Фото farrellsfunnypage
6. Коли у вас нема секретів від сусіда по номеру
Фото crafty
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7. Ще ніколи туалетний папір не виглядав так пафосно
Фото reddit
8. Кінотеатр в готелі для тих, хто має надзвичайний зір
Фото watson
9. Картина, створена прибиральницею з підручних засобів
Фото reddit
10. А яке призначення такої вентиляційної системи?
Фото pictolic
11. По телефону адміністратор сказав, що в готелі є спортзал. В принципі він не збрехав.
Фото imgur
12. Картин багато не буває
Фото gymbuddynow