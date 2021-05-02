Здебільшого нам щастить і знайдена інформація згодом підтверджується позитивними враженнями після відпочинку. Але іноді трапляються такі ситуації, які змушують нас шаленіти та гніватися.

Цікаво: Як гарно відпочити навіть у дешевому готелі: 7 порад від досвідчених мандрівників

1. На сайті було зазначено, що в готелі є басейн

Фото reddit

2. Комфортне місце в холі, до якого можна хіба що долетіти

Фото yenisafak

3. Подвійні стандарти

Фото imgur

4. Просто шикарний вигляд з вікна

Фото tursputnik

5. "Правильне" призначення ємностей для солі та перцю

Фото farrellsfunnypage

6. Коли у вас нема секретів від сусіда по номеру

Фото crafty

І ще: 13 несподіваних речей для дому, відпочинку та сміху: ви точно захочете їх і собі

7. Ще ніколи туалетний папір не виглядав так пафосно

Фото reddit

8. Кінотеатр в готелі для тих, хто має надзвичайний зір

Фото watson

9. Картина, створена прибиральницею з підручних засобів

Фото reddit

10. А яке призначення такої вентиляційної системи?

Фото pictolic

11. По телефону адміністратор сказав, що в готелі є спортзал. В принципі він не збрехав.

Фото imgur

12. Картин багато не буває

Фото gymbuddynow