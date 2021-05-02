В основном нам везет и найденная информация впоследствии подтверждается положительными впечатлениями после отдыха. Но иногда случаются такие ситуации, которые заставляют нас неистовствовать и сердиться.

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1. На сайте было указано, что в отеле есть бассейн

Фото reddit

2. Комфортное место в холле, к которому можно разве что долететь

Фото yenisafak

3. Двойные стандарты

Фото imgur

4. Просто шикарный вид из окна

Фото tursputnik

5. "Правильное" назначение емкостей для соли и перца

Фото farrellsfunnypage

6. Когда в вас нет секретов от соседа по номеру

Фото crafty

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7. Никогда туалетная бумага не выглядела так пафосно

Фото reddit

8. Кинотеатр в отеле для тех, кто имеет чрезвычайное зрение

Фото watson

9. Картина, созданная уборщицей из подручных средств

Фото reddit

10. А какое назначение такой вентиляционной системы?

Фото pictolic

11. По телефону администратор сказал, что в отеле есть спортзал. В принципе он не соврал.

Фото imgur

12. Картин много не бывает

Фото gymbuddynow