В основном нам везет и найденная информация впоследствии подтверждается положительными впечатлениями после отдыха. Но иногда случаются такие ситуации, которые заставляют нас неистовствовать и сердиться.
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1. На сайте было указано, что в отеле есть бассейн
Фото reddit
2. Комфортное место в холле, к которому можно разве что долететь
Фото yenisafak
3. Двойные стандарты
Фото imgur
4. Просто шикарный вид из окна
Фото tursputnik
5. "Правильное" назначение емкостей для соли и перца
Фото farrellsfunnypage
6. Когда в вас нет секретов от соседа по номеру
Фото crafty
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7. Никогда туалетная бумага не выглядела так пафосно
Фото reddit
8. Кинотеатр в отеле для тех, кто имеет чрезвычайное зрение
Фото watson
9. Картина, созданная уборщицей из подручных средств
Фото reddit
10. А какое назначение такой вентиляционной системы?
Фото pictolic
11. По телефону администратор сказал, что в отеле есть спортзал. В принципе он не соврал.
Фото imgur
12. Картин много не бывает
Фото gymbuddynow