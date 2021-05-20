Як зберегти чипси хрусткими у відкритій пачці: відео, яке вам пригодиться

Після гучних вечірок або дружніх посиденьок за улюбленою передачею, досить часто залишаються чипси у розкритій пачці. Доїдати їх уже нема сил, а викидати рука не підіймається. У такому випадку ми просто залишаємо снеки до наступного дня.

Після цього чипси уже не такі хрусткі та менш ароматні. Саме тому ми вам радимо переглянути класний лайфхак, завдяки якому ви зможете зберегти чипси з ідеальним смаком, ароматом та хрусткими властивостями.

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Розкриту пачку з чипсами потрібно спочатку з розірваної частини декілька разів загорнути, а потім начебто вивернути в інший бік.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose , тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Детальніше дивіться у відеоінструкції:

Поради: