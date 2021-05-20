После этого чипсы уже не такие хрустящие и менее ароматные. Именно поэтому мы вам советуем посмотреть классный лайфхак, благодаря которому вы сможете сохранить чипсы с идеальным вкусом, ароматом и хрустящими свойствами.

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Раскрытую пачку с чипсами нужно сначала с разорванной стороны несколько раз завернуть, а потом будто вывернуть в другую сторону.

Подробнее смотрите в видеоинструкции:

Советы:

  1. Каждое загибание должно быть аккуратное, ведь это поспособствует качественному хранению снеков
  2. Старайтесь как можно аккуратнее и плотнее заворачивать каждую складку
  3. Старайтесь избавиться воздуха в пачке, он может негативно повлиять на вкус чипсов
  4. Такой способ работает только при использовании пакетов из фольги, бумаги и некоторых видов пластика
  5. Не раздражайтесь, если у вас не получилось с первого раза. Глубоко вдохните и попробуйте еще раз в спокойном темпе.