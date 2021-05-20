После этого чипсы уже не такие хрустящие и менее ароматные. Именно поэтому мы вам советуем посмотреть классный лайфхак, благодаря которому вы сможете сохранить чипсы с идеальным вкусом, ароматом и хрустящими свойствами.

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Раскрытую пачку с чипсами нужно сначала с разорванной стороны несколько раз завернуть, а потом будто вывернуть в другую сторону.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

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