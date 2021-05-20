Після цього чипси уже не такі хрусткі та менш ароматні. Саме тому ми вам радимо переглянути класний лайфхак, завдяки якому ви зможете зберегти чипси з ідеальним смаком, ароматом та хрусткими властивостями.
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Розкриту пачку з чипсами потрібно спочатку з розірваної частини декілька разів загорнути, а потім начебто вивернути в інший бік.
Детальніше дивіться у відеоінструкції:
Поради:
- Кожне загинання повинне бути акуратне, адже це посприяє якіснішому зберіганню снеків
- Намагайтеся якомога акуратніше та щільніше загортати кожну складку
- Намагайтеся позбутися повітря в пачці, воно може негативно вплинути на смак чипсів
- Такий спосіб спрацьовує лише під час використання пакетів з фольги, паперу та деяких видів пластику
- Не дратуйтеся, якщо у вас не вийшло з першого разу. Глибоко вдихніть і спробуйте ще раз у спокійному темпі.