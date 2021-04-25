Як гарно відпочити навіть у дешевому готелі: 7 порад від досвідчених мандрівників

Кожного разу, коли ми залишаємося в готелі, нам хочеться максимально розслабитися та відпочити. Але не завжди це можливо, адже через ряд причин, нам буває некомфортно та незатишно.

Якщо ви хочете, щоб під час кожного винаймання номеру в готелі ваш відпочинок пройшов ідеально, запам'ятайте декілька корисних лайфхаків. Деякі з них вам точно згодяться.

Читайте також: Секрети барменів, про які ніхто не знає

Сон удень

Якщо вам потрібно поспати у сонячний період доби, а маски для сну ви не маєте, можете скористатися прищіпками на вішалках для одягу. У кожному номері повинні бути штори. Просто іноді вони надто вузькі. Такий лайфхак забезпечить вам міцний сон у будь-який час.

Вішалки для штор / Фото Pinterest

Проблеми з розетками

Якщо вам часто доводиться ночувати в готелях і при цьому працювати, радимо завжди брати із собою електричні трійники. У таких випадках вам не доведеться обирати, що увімкнути: ноутбук, телефон чи лампу.

Електричний трійник може згодитися в будь-якому готелі / Фото Vse-e

Прасування без праски

Якщо вам потрібно зробити сорочку ідеально гладенькою, а ви не маєте праски – вихід є. Для цього під час приймання душу повісьте сорочку біля рушників. Завдяки парі сорочка стане попрасованою.

Простий спосіб прасувати речі без праски / Фото Kotel.guru

Робочий стіл

Якщо вам доведеться тривалий час працювати в номері, а стіл виявиться незручним, то замість нього можна використати прасувальну дошку. Завдяки їй робоче місце можна буде облаштувати будь-де.

Робочий стіл з прасувальної дошки / Фото Tripadvisor

Цікаво: 7 фішок таксистів, про які ви раніше не знали

Світло з коридору

Якщо так сталося, що через нещільні двері у вашу кімнату потрапляє світло з коридору, це легко виправити. Для цього лиш варто використати рушник або будь-які інші речі.

Багатофункціональність готельних рушників / Фото Umbrella.green

Пульт без мікробів

У всіх готельних номерах на пульті від телевізора накопичується чи не найбільша кількість мікробів. Тому під час заселення в номер для пульта радимо використати звичайний одноразовий пакетик. Таким чином ви зможете подбати про своє здоров'я.

Безпека в готелі в умовах карантину / Фото Twitter

Зарядний пристрій

Якщо ви забули свій зарядний пристрій удома, ви можете попросити потрібний варіант на рецепції. Як правило, у них ціла коробка таких забутих речей.

Зарядний пристрій для телефона можна попросити на рецепції / Фото Gigant-store