Если вы хотите, чтобы при каждом съеме номера в гостинице ваш отдых прошел идеально, запомните несколько полезных лайфхаков. Некоторые из них вам точно пригодятся.

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Сон днем

Если вам нужно поспать в солнечный период суток, а маски для сна вы не имеете, можете воспользоваться прищепками на вешалках для одежды. В каждом номере должны быть шторы. Просто иногда они слишком узкие. Такой лайфхак обеспечит вам крепкий сон в любое время.

Вешалки для штор / Фото Pinterest

Проблемы с розетками

Если вам часто приходится ночевать в гостиницах и при этом работать, советуем всегда брать с собой электрические тройники. В таких случаях вам не придется выбирать, что включить: ноутбук, телефон или лампу.

Электрический тройник может пригодиться в любой гостинице / Фото Vse-e

Глажка без утюга

Если вам нужно сделать рубашку идеально гладкой, а у вас нет утюга – выход есть. Для этого во время принятия душа повесьте рубашку возле полотенец. Благодаря паре рубашка станет поглаженной.

Простой способ гладить вещи без утюга / Фото Kotel.guru

Рабочий стол

Если вам придется длительное время работать в номере, а стол окажется неудобным, то вместо него можно использовать гладильную доску. Благодаря ей рабочее место можно будет обустроить где угодно.

Рабочий стол с гладильной доски / Фото Tripadvisor

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Свет из коридора

Если так случилось, что через неплотные двери в вашу комнату попадает свет из коридора, это легко исправить. Для этого лишь следует использовать полотенце или любые другие вещи.

Многофункциональность гостиничных полотенец / Фото Umbrella.green

Пульт без микробов

Во всех гостиничных номерах на пульте от телевизора накапливается большое количество микробов. Поэтому во время заселения в номер для пульта советуем использовать обычный одноразовый пакетик. Таким образом вы сможете позаботиться о своем здоровье.

Безопасность в гостинице в условиях карантина / Фото Twitter

Зарядное устройство

Если вы забыли свое зарядное устройство дома, вы можете попросить нужный вариант на рецепции. Как правило, у них целая коробка таких забытых вещей.

Зарядное устройство для телефона можно попросить на рецепции / Фото Gigant-store