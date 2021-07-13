Як гарно прикрасити торт літніми ягодами: ідеї у фото

Завершальний етап у випіканні святкового торта – його декор. І завжди переслідує питання, як додати родзинки десерту.

Сезонні фрукти вже тішать своїми солодкими плодами, тому ми вирішили поділитись цікавими ідеями, як прикрасити торт ягодами та поєднати літню свіжість і солодкий бісквіт.

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Як гарно прикрасити торт фруктами

Полуниця, вишні, малина та лохина чудово підійдуть для декорації торта. Можете також додати солодкі макарони, шоколадні батончики чи печиво. Родзинкою вашого десерту стануть декорації з крему, які можна зробити за допомогою кондитерського пістолета. Ділимось ідеями у фото, як гарно поєднати ці продукти.

Чудова прикраса з ківі, апельсини, полуниця і вишні. Додайте шоколадні потоки і літній торт готовий.



Фруктова насолода з шоколадом / Фото Pinterest

Прикрасьте краї по колу яскравими фруктами.



Фруктове коло з літніх фруктів / Фото Cupcake

Полуниця, лохина та ароматні гілочки м'яти у поєднанні з білим кремом виглядають просто неймовірно.



Декор з крему, полуниці та лохини / Фото Pinterest

А цей вафельний стаканчик, переповнений малиною, став дуже мінімалістичною та стильною прикрасою.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.



Солодка малинка замість морозива / Фото Pinterest

Бізе під колір крему, шоколадні потоки та вишня – це зробить ваш торт святковим.



Стильний тортик з бізе / Фото Pinterest

Ці фіолетові відтінки просто заворожують: лохина, ожина та макарони.



Стильне поєднання кольорів / Фото Pinterest

Прикрасити торт можна також шоколадним печивом. Додайте свіжі літні ягоди і насолоджуйтесь.



Печиво та фрукти – чудове поєднання / Фото Pinterest

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Якщо ви поціновувач мінімалізму, тоді цей дизайн вам точно сподобається. Лохина та ожина на білому фоні.



Лохина з білим кремом – мінімалістичний дизайн / Фото Pinterest

А цей шоколадний красунчик стане родзинкою вашого свята. З солодких батончиків створили "тарілку" для фруктів.



Шоколадні батончики з ягодами / Фото Pinterest