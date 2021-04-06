Як досягти успіху в бізнесі: 6 правил засновника Amazon Джеффа Безоса

Будь-який бізнес – це завжди ризик. Хтось ламається після першої ж поразки, а хтось не знає, із чого почати. До успіху ведуть уміння дотримуватися обраної стратегії, за потреби без вагань змінювати напрям і правильно ставитися до злетів та падінь. Так вважає Джефф Безос, а до думки генерального директора Amazon варто дослухатись.

Сьогодні мільярдер не лише підкорює нові вершини бізнесу, а й охоче ділиться набутим досвідом з усіма, хто прагне досягти успіху.

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Максимально концентруйтеся на чомусь одному

Бізнесмен не схвалює багатозадачності, керуючись принципом "одна справа за один раз, зате з максимальною концентрацією на завданні". Причому цього правила він дотримується не лише в роботі, а й в особистому житті. За обідом чи сімейною вечерею він не читає новин, книжок, не відволікається на соцмережі та іншу зовнішню інформацію.



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Не бійтеся провалів і майте запасний план

На думку Джеффа Безоса, помилки та поразки – це досвід, який допомагає досягати успіху. Бізнесмен переконаний: помилки будуть завжди й скрізь. Ба більше, це невід’ємна умова розвитку. Інша річ, що необхідно вчитися своєчасно відстежувати їх та усувати, доки наслідки не розрослися до катастрофічних масштабів.

Виходьте із зони комфорту

Головне правило бізнесмена – виходити із зони комфорту, ризикувати та експериментувати. Саме це правило допомогло йому перетворити звичайний книжковий магазин на гігантську компанію світового значення.



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Будьте допитливими – постійно дізнавайтеся про нове

Ще один принцип Безоса: ніколи не зупинятися в розвитку, яких би вершин ти не досяг. Завжди намагайтеся подивитися на процес зі свіжого, незвичного ракурсу, щоб знайти нестандартне рішення, яке допоможе досягти ще більшого успіху.

Важливі справи плануйте на ранок

Першу зустріч Джефф Безос призначає не пізніше ніж на 10 годину ранку. А потім займається рутинними справами. Бизнесмен зізнається: після 5 години пополудні він уже не може ефективно обмірковувати важливі питання.

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Спіть не менш ніж 8 годин на день

Достатній сон – пріоритет Джеффа Безоса. Звісно, іноді в бізнесмена не виходить поспати 8 годин, але він завжди пам’ятає, скільки часу йому потрібно для відновлення сил. Хороший сон допомагає ухвалювати правильні рішення, що і є головним обов’язком кожного керівника.