Любой бизнес – это всегда риск. Кто-то ломается после первого же поражения, а кто-то не знает, с чего начать. К успеху ведут умение придерживаться выбранной стратегии, при необходимости без колебаний менять направление и спокойно относиться к взлетам и падениям. Так считает Джефф Безос, а мнение генерального директора Amazon дорогого стоит.

Сегодня миллиардер не только покоряет новые вершины бизнеса, но и охотно делится приобретенным опытом со всеми, кто стремится достичь успеха.

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Максимально концентрируйтесь на чем-то одном

Бизнесмен не одобряет многозадачности, руководствуясь принципом "одно дело за один раз, зато с максимальной концентрацией на задании". Причем этого правила он придерживается не только в работе, но и в личной жизни. За обедом или семейным ужином он не читает новостей, книг, не отвлекается на соцсети и прочую внешнюю информацию.



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Не бойтесь провалов и подготовьте запасной план

По мнению Джеффа Безоса, ошибки и поражения – это опыт, который помогает нам достичь успеха. Бизнесмен уверен: ошибки будут всегда и везде. Более того, это непременное условие развития. Другое дело, что нужно учиться своевременно отслеживать их и устранять, пока последствия не разрослись до катастрофических масштабов.

Выходите из зоны комфорта

Главное правило бизнесмена – выходить из зоны комфорта, рисковать и экспериментировать. Именно это правило помогло ему превратить обычный книжный магазин в гигантскую компанию мирового значения.



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Будьте любознательны, всегда узнавайте что-то новое

Еще один принцип Безоса: никогда не останавливаться в развитии, каких бы вершин ты ни достиг. Всегда старайтесь посмотреть на процесс со свежего, необычного ракурса, чтобы найти нестандартное решение, которое поможет достичь еще большего успеха.

Важные дела планирйте на утро

Первую встречу Джефф Безос назначает не позднее чем на 10 утра, а затем занимается рутинными задачами. Бизнесмен признается: после 5 часов пополудни он уже не в состоянии эффективно обдумывать важные вопросы.



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Спите не менее 8 часов в день

Достаточный сон – приоритет Джеффа Безоса. Конечно, иногда у бизнесмена не получается поспать 8 часов, но он всегда помнит, сколько времени ему нужно для восстановления сил. Хороший сон помогает принимать правильные решения, что и является главной обязанностью каждого руководителя.