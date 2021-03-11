Дивлячись на успішних і знаменитих людей, ми часто ставимо собі питання: як вони цього досягли, що їм довелося зробити, щоб домогтися такого приголомшливого успіху? У кожної успішної людини є свої секрети по досягненню цілей.

Сьогодні ми розкажемо вам, які правила успіху Стіва Джобса можна застосувати в повсякденному житті, щоб змінити його на краще.

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Стів Джобс – один з найуспішніших підприємців, якого, здається, знають всі. І хоча багато хто з нас сприймає його просто за щасливчика, це зовсім не так. Засновник Apple використовував багато фішок, які проклали йому шлях до успіху і багатства, а світу подарували чудові девайси.

1. Зробіть все можливе, щоб досягти мети

Для Стіва Джобса практично не було неможливих цілей: він діяв рішуче і робив все, що було в його силах. У багатьох випадках він ризикував, наважуючись на те, на що не наважувалися інші. Завдяки своїй впертості Джобс отримав і першу роботу в компанії Atari: він прийшов на співбесіду і сказав, що не піде, поки його не приймуть. І його взяли.

Також Стів вмів чекати та ніколи не діяв не обдумавши свій план.





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2. Ловіть хвилю

Стів Джобс не тішився успіхом, навіть перебуваючи на піку популярності та багатства, він продовжував старанно працювати. Після тріумфу мультфільму "Історія іграшок" Джобс вирішив вивести мультиплікаційну компанію Pixar на біржу. Колеги та інвестори переконували його в провальності плану, вмовляли почекати виходу другого фільму компанії, але Стів був непохитний. Він був упевнений, що потрібно діяти, поки справи компанії йдуть в гору. І не прогадав, вартість компанії зросла у кілька разів.

3. Не обмежуйте себе

Нові, геніальні речі просто ніколи не придумали б, якби люди не вміли виходити за рамки звичного мислення, якби вони завжди міркували за шаблоном. Стів Джобс нікого не ідеалізував, не визнавав обмежень. І хоча він прислухався до порад, рішення завжди приймав сам. Завдяки цьому він і домігся поставлених цілей.





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4. Показуйте свої емоції

У Стіва Джобса добре виходило продавати та надихати інших людей. Класні презентації були його візитною карткою. Стів сам вірив у свій продукт, і своє натхнення він доносив з усією пристрастю до інших. Наприклад, він міг годинами розмовляти з рекламними компаніями, в подробицях передаючи їм свої ідеї. Все це допомогло Apple створити рекламні ролики, наповнені емоціями, а самій компанії стати чимось більшим, ніж просто організацією, яка виробляє комп'ютери.

5. Рішення приймайте швидко

Стів Джобс не затягував з прийняттям рішень, особливо якщо справа стосувалася створення нових продуктів. У великому бізнесі часто немає часу на довгі роздуми, і він це чудово розумів. Джобс дорожив часом і тому частіше прислухався до своєї інтуїції, ніж до даних маркетингових досліджень.





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6. Будьте чесними до жорсткості

Людям подобалися ідеї Джобса, тому що він завжди говорив щиро. Щоб уміти розв'язувати проблеми, потрібно називати речі своїми іменами, інакше складно зрозуміти один одного і досягти мети. Цим правилом користувався засновник Apple, його чесність нерідко доходила до грубості.

7. Працюйте, тоді вас будуть поважати

Успіх не приходить сам собою, за видатними історіями завжди стоїть багато праці. Стів Джобс був феноменально працьовитий. Після повернення в Apple в 1996 році йому доводилося працювати з 7 ранку до 9 вечора кожен день. Він постійно мотивував людей до створення найкращої продукції.





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