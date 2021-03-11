Смотря на успешных и знаменитых людей, мы часто задаемся вопросами: как они этого достигли, что им пришлось сделать, чтобы добиться такого потрясающего успеха? У каждого успешного человека есть свои секреты по достижению целей.

Сегодня мы расскажем вам, какие правила успеха Стива Джобса можно применить в повседневной жизни, чтобы изменить ее к лучшему.

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Стив Джобс – один из самых успешных предпринимателей, которого, кажется, знают все. И хотя многие из нас воспринимают его просто счастливчиком, это совсем не так. Основатель Apple использовал много фишек, которые проложили ему путь к успеху и богатству, а миру подарили замечательные аксессуары.

1. Сделайте все возможное, чтобы достичь цели

Для Стива Джобса практически не было невозможных целей: он действовал решительно и делал все, что было в его силах. Во многих случаях он рисковал, решаясь на то, на что не решались другие. Благодаря своему упрямству Джобс получил и первую работу в компании Atari: он пришел на собеседование и сказал, что не уйдет, пока его не примут. И его взяли.

Также Стив умел ждать и никогда не действовал, не обдумав свой план.



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2. Ловите волну

Стив Джобс не радовался успеху, даже находясь на пике популярности и богатства, он продолжал усердно работать. После триумфа мультфильма "История игрушек" Джобс решил вывести мультипликационную компанию Pixar на биржу. Коллеги и инвесторы убеждали его в провальности плана, уговаривали подождать выхода второго фильма компании, но Стив был непреклонен. Он был уверен, что нужно действовать, пока дела компании идут в гору. И не прогадал, стоимость компании выросла в несколько раз.

3. Не ограничивайте себя

Новые, гениальные вещи просто никогда не придумали бы, если бы люди не умели выходить за рамки привычного мышления, если бы они всегда рассуждали по шаблону. Стив Джобс никого не идеализировал, не признавал ограничений. И хотя он прислушивался к советам, решение всегда принимал сам. Благодаря этому он и добился поставленных целей.



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4. Показывайте свои эмоции

У Стива Джобса хорошо получалось продавать и вдохновлять других людей. Классные презентации были его визитной карточкой. Стив сам верил в свой продукт, и свое вдохновение он доносил со всей страстью другим. Например, он мог часами разговаривать с рекламными компаниями, в подробностях передавая им свои идеи. Все это помогло Apple создать рекламные ролики, наполненные эмоциями, а самой компании стать чем-то большим, чем просто организацией, которая производит компьютеры.

5. Решение принимайте быстро

Стив Джобс не затягивал с принятием решений, особенно если дело касалось создания новых продуктов. В большом бизнесе часто нет времени на долгие раздумья, и он это прекрасно понимал. Джобс дорожил временем и поэтому чаще прислушивался к своей интуиции, чем к данным маркетинговых исследований.



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6. Будьте честными до жесткости

Людям нравились идеи Джобса, потому что он всегда говорил искренне. Чтобы уметь решать проблемы, нужно называть вещи своими именами, иначе сложно понять друг друга и достичь цели. Этим пользовался основатель Apple, его честность нередко доходила до грубости.

7. Работайте, тогда вас будут уважать

Успех не приходит сам собой, за выдающимися историями всегда стоит много труда. Стив Джобс был феноменально трудолюбивый. По возвращении в Apple в 1996 году ему приходилось работать с 7 утра до 9 вечера каждый день. Он постоянно мотивировал людей к созданию лучшей продукции.



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