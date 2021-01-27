Як допомогти дитині швидше зробити уроки та зберегти собі нерви

В останній рік важко довелося усім, хто зіштовхнувся з необхідністю отримувати знання онлайн, проте найбільше навантаження лягло на плечі батьків молодших школярів, чия дисципліна досі ще залишає бажати кращого.

Джерело: 24 канал

Проте, існує декілька універсальних порад, які допоможуть допомогти дитині швидше зробити уроки.

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Коли справа стосується виконання домашнього завдання, усім хочеться закінчити його якомога швидше, але при цьому виконати так, щоб у вчителя не виникло питань.

Визначте, який предмет для дитини найскладніший

Знайдіть "слабкі точки" у своєї дитини та коли приходить час виконання необхідних завдань почніть роботу з найскладнішого – поки дитина не встигла втомитися, вона з більшим захопленням візьметься за вирішення важкого завдання, не відкладайте його на потім.



Придивіться до своєї дитини / Фото pixabay

Не відкидайте почуття дитини

Не думайте, що важке домашнє завдання дратує тільки вас – дитина також страждає через те, що замість улюблених справ їй доводиться ламати голову над черговим рівнянням, яке ніяк їй не дається. Тому вам доведеться об'єднатися у команду і таким чином разом з дитиною взятися за розв'язання задачі.



Намагайтеся поставити себе на місце дитини / Фото pixabay

Приберіть усе зайве

Важливо пам'ятати, що дитині дуже складно зосередитися на якійсь справі, особливо якщо ми говоримо про перші чотири класи. Тому забезпечте умови, які допоможуть зібрати думки для виконання домашнього завдання без необхідності підганяти школяра. Звільніть місце для ноутбука, необхідних підручників і зошитів – усе інше приладдя, а особливо предмети, що відвертають увагу, на час виконання домашнього завдання приберіть або за необхідності сховайте.



Речі, які не потрібні – сховайте, вони заважають зосередитись на завданні / Фото pixabay

Знайдіть помічника

Якщо допомогти дитині не можете ані ви, ані хтось у родині, доведеться звернутися по допомогу до репетитора, який професійно розв'яже вашу проблему, усунувши прогалини у знаннях, і впорядкує вже наявні. Не думайте, що репетитор потрібен тільки випускнику – чим раніше ви візьметеся за свою дитину, тим менше проблем у неї буде у майбутньому у навчанні.



Якщо не справляєтесь, зверніться до професіонала / Фото pixabay