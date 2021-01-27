В последний год тяжело пришлось всем, кто столкнулся с необходимостью получать знания онлайн, однако наибольшая нагрузка легла на плечи родителей младших школьников, чья дисциплина все еще оставляет желать лучшего.

Источник: 24 канал

Однако, существует несколько универсальных советов, которые помогут помочь ребенку быстрее сделать уроки.

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Когда дело касается выполнения домашнего задания, всем хочется закончить его как можно быстрее, но при этом выполнить так, чтобы у учителя не возникло вопросов.

Определите, какой предмет для ребенка самый сложный

Найдите "слабые точки" у своего ребенка и когда приходит время выполнения необходимых задач начните работу с самого сложного – пока ребенок не успел устать, он с большим увлечением возьмется за решение трудной задачи, не откладывайте ее на потом.



Присмотритесь к своему ребенку / Фото pixabay

Не отвергайте чувства ребенка

Не думайте, что тяжелое домашнее задание раздражает только вас – ребенок также страдает из-за того, что вместо любимых дел ему приходится ломать голову над очередным уравнением, которое никак ему не дается. Поэтому вам придется объединиться в команду и таким образом, вместе с ребенком взяться за решение задачи.



Старайтесь поставить себя на место ребенка / Фото pixabay

Уберите все лишнее

Важно помнить, что ребенку очень сложно сосредоточиться на каком-то деле, особенно если мы говорим о первых четырех классах. Поэтому обеспечьте условия, которые помогут собраться с мыслями для выполнения домашнего задания, без необходимости подгонять школьника. Освободите место для ноутбука, необходимых учебников и тетрадей – все другие принадлежности, а особенно отвлекающие предметы, на время выполнения домашнего задания уберите или при необходимости спрячьте.



Вещи, которые не нужны – спрячьте, они мешают сосредоточиться на задании / Фото pixabay

Найдите помощника

Если помочь ребенку не можете ни вы, ни кто-то в семье, придется прибегнуть к помощи репетитора, который профессионально решит вашу проблему, устранив пробелы в знаниях, и упорядочит уже имеющиеся. Не думайте, что репетитор нужен только выпускнику – чем раньше вы возьметесь за своего ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущем в обучении.



Если не справляетесь, обратитесь к профессионалу / Фото pixabay