Як доглядати за шкіряним взуттям, щоб воно прослужило довше: дієві поради

Купуючи шкіряне взуття, ми всі прагнемо, щоб воно гарно та довго носилося. Але за шкіряним взуттям потрібно правильно доглядати. І лише тоді його можна носити не один рік.

Ми пропонуємо вам ознайомитися із загальними правилами догляду за шкіряним взуттям. Знаючи маленькі секретики, ваші туфлі чи кросівки матимуть ідеальний вигляд впродовж багатьох років.

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Коли варто розпочинати догляд за шкіряним взуттям

Догляд за класичним чи спортивним шкіряним взуттям потрібно розпочинати одразу після покупки. Для цього, прийшовши додому, нанесіть на взуття спеціальний крем. Коли шкіряна поверхня вбере у себе частину крему, обробіть взуття водовідштовхувальним спреєм.

Розпочинайте догляд за взуттям одразу після покупки / Фото Pinterest

Як доглядати за шкіряним взуттям наприкінці дня

Повернувшись додому, обов'язково огляньте своє взуття. За потреби протріть його вологою ганчіркою, дочекайтеся, поки воно висохне, а потім змастіть взуттєвим кремом. Якщо впродовж дня ви намочили взуття, увечері обов'язково спочатку дочекайтеся, поки воно висохне і лише потім м'якою щіткою або ганчіркою протріть від забруднень.

Як правильно мити та сушити шкіряне взуття

Багато людей роблять класичні помилки під час догляду за взуттям:

Миття холодною або гарячою водою Використання газети для сушіння Неакуратне миття зовнішньої частини й спричинення потрапляння води всередину Сушіння на батареї, під батареєю чи поруч з батареєю.

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Шкіряне взуття потрібно мити теплою водою, за бажанням з використанням нейтрального мильного розчину. Під час миття спочатку потрібно дбайливо помити підошву та каблук. Далі плавно переходити в частину каблука та передньої частини. Процес повинен бути швидким, але обережним.

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Після цього взуття не можна сушити, використовуючи газети чи поставивши на батарею. Воно повинно сохнути при кімнатній температурі і якомога далі від джерела тепла.

Не можна сушити шкіряне взуття біля джерела тепла / Фото ž12463

Як доглядати за шкіряним лакованим взуттям

Лаковане взуття потребує особливого делікатного догляду. Тому під час миття ні в якому разі не можна використовувати жорсткі щітки чи грубу тканину. Краще брати фланелеву чи оксамитову ганчірку.

Сушити лаковане шкіряне взуття потрібно при кімнатній температурі. Не можна використовувати для цього батарею чи фен.

Окрім цього, лаковану шкіру потрібно періодично зволожувати. У цьому допоможуть: вазелін, гліцерин, касторове масло тощо. Ці засоби збережуть взуття від пересихання і тріщин і додадуть поверхні блиску.

Періодично зволожуйте лаковане взуття спеціальними засобами / Фото Obio

Як доглядати за білим шкіряним взуттям

Доглядати за білим шкіряним взуттям досить складно. Якщо на ньому з'являються забруднення, потрібно змастити їх (лише плями) спеціальною пінкою й акуратно витерти. Не варто використовувати грубі тканини чи жорсткі щітки.

Коли взуття просохне, його можна мастити спеціальним безколірним кремом.

Біле взуття потребує особливого догляду / Фото Highsnobiety