Мы предлагаем вам ознакомиться с общими правилами ухода за кожаной обувью. Зная маленькие секретики, ваши туфли или кроссовки будут иметь идеальный вид на протяжении многих лет.

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Когда стоит начинать уход за кожаной обувью

Уход за классической или спортивной кожаной обувью нужно начинать сразу после покупки. Для этого, придя домой, нанесите на обувь специальный крем. Когда кожаная поверхность впитает в себя часть крема, обработайте обувь водоотталкивающим спреем.

Начинайте уход за обувью сразу после покупки / Фото Pinterest

Как ухаживать за кожаной обувью в конце дня

Вернувшись домой, обязательно осмотрите свою обувь. При необходимости протрите ее влажной тряпкой, дождитесь, пока она высохнет, а затем смажьте обувным кремом. Если в течение дня вы намочили обувь, вечером обязательно сначала дождитесь, пока она высохнет и только потом мягкой щеткой или тряпкой протрите от загрязнений.

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Как правильно мыть и сушить кожаную обувь

Многие люди делают классические ошибки при уходе за обувью:

Мойка холодной или горячей водой Использование газеты для сушки Неаккуратное мытье внешней части и причинение попадания воды внутрь Сушка на батарее, под батареей или рядом с батареей.

Кожаную обувь нужно мыть теплой водой, по желанию с использованием нейтрального мыльного раствора. Во время мытья сначала нужно бережно помыть подошву и каблук. Далее плавно переходить в часть каблука и передней части. Процесс должен быть быстрым, но осторожным.

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После этого обувь нельзя сушить, используя газеты или поставив на батарею. Она должна сохнуть при комнатной температуре и как можно дальше от источника тепла.

Нельзя сушить кожаную обувь у источника тепла / Фото ž12463

Как ухаживать за кожаной лакированной обувью

Лакированная обувь требует особого деликатного ухода. Поэтому во время мытья ни в коем случае нельзя использовать жесткие щетки или грубую ткань. Лучше брать фланелевую или бархатную ткань.

Сушить лакированную кожаную обувь нужно при комнатной температуре. Нельзя использовать для этого батарею или фен.

Кроме этого, лакированную кожу нужно периодически увлажнять. В этом помогут: вазелин, глицерин, касторовое масло и тому подобное. Эти средства сохранят обувь от пересыхания и трещин и придадут поверхности блеска.

Периодически увлажняйте лакированную обувь специальными средствами / Фото Pointremont

Как ухаживать за белой кожаным обувью

Ухаживать за белой кожаной обувью достаточно сложно. Если на ней появляются загрязнения, нужно смазать их (только пятна) специальной пенкой и аккуратно вытереть. Не стоит использовать грубые ткани или жесткие щетки.

Когда обувь просохнет, ее можно мазать специальным бесцветным кремом.

Белая обувь требует особого ухода / Фото Highsnobiety