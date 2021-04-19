Як добре заробити за допомогою автомобіля: 5 свіжих ідей

Кого сьогодні здивуєш приватним транспортом, причому не лише легковим? В Україні на 1000 жителів припадає 245 автівок. А чи знаєте ви, що залізний кінь може не тільки возити, а й годувати всю вашу сім’ю? Так, автомобіль – це не лише зручний, особливо під час пандемії, засіб пересування, а й ефективний інструмент бізнесу.

Пропонуємо вам 5 чудових можливостей для автомобільного бізнесу. Подумайте над цими ідеями – раптом якась із них стане для вас золотою жилою?

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Доставка бензину куди завгодно

Нині створено багато додатків, а от додатку для замовлення бензину немає. Тому варто скористатися такою ідеєю. Надрукуйте оголошення, розкидайте флаєри по поштових скриньках з вашим номером телефону і пропозицією для замовлення доставлення бензину. Адже часто трапляється так, що пальне закінчується посеред траси, в лісі на відпочинку або ж далеко за містом. Можливо це саме ваш шанс.



Цією послугою ви зможете виручити водія, у якого раптово закінчилося пальне / Фото prohotelia

Автобус для вечірок

Сучасна молодь прагне святкувати свій день народження оригінально, щоб він був не схожий на інші. Тому автобус для вечірок може стати таким способом. Все, що вам потрібно – правильно обладнати простір. Чистий салон, караоке, колонки, диско – освітлення, смітники, холодильники для напоїв та телевізори. Звісно, це вимагає як мінімум – зусиль на перестановку сидінь в салоні й ретельне прибирання party bus після кожного заходу.



Такий варіант точно сподобається вашим клієнтам / Фото prohotelia

Мобільна кав'ярня

Кав'ярня на колесах зручна тим, що її місце розташування не залежить ні від чого. Ви можете припаркуватися де завгодно і заманювати людей ароматною гарячою кавою. Обладнайте свою машину всім необхідним – автомобільний холодильник, фільтрована вода, кавоварка, посуд, чай/кава й усілякі доповнення до напоїв. Не забудьте створити вивіску на машину для привернення уваги відпочивальників.



Можливо саме ваша кав'ярня стане для когось улюбленим місцем ранкової кави / Фото zen

Автобус для екскурсій

Все що вам потрібно, це скласти маршрут та знати історію місць, в які ви будете возити людей. Вивчіть найцікавіші факти про місто, підкоріть туристів ввічливістю і хорошим обслуговуванням. Так ви створите собі репутацію, займете місце в туристичному бізнесі та зможете розраховувати на постійний гідний заробіток.



Все що вам потрібно, це лише знати цікаві факти про місце, куди ви плануєте возити своїх туристів / Фото fotobus

Готель в автобусі

Унікальність в тому, що туристи не прив'язані до стаціонарного готелю, а тому можуть заїжджати в найвіддаленіші й екзотичні куточки країни, не обділяючи себе комфортом.



Готель на колесах – ще один варіант заробітку на власному автобусі / Фото fotobus