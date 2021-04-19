Як добре заробити за допомогою автомобіля: 5 свіжих ідей

Джерело:24 канал
Кого сьогодні здивуєш приватним транспортом, причому не лише легковим? В Україні на 1000 жителів припадає 245 автівок. А чи знаєте ви, що залізний кінь може не тільки возити, а й годувати всю вашу сім’ю? Так, автомобіль – це не лише зручний, особливо під час пандемії, засіб пересування, а й ефективний інструмент бізнесу.
Пропонуємо вам 5 чудових можливостей для автомобільного бізнесу. Подумайте над цими ідеями – раптом якась із них стане для вас золотою жилою?
Читайте також: 5 бізнес-ідей, як здавалися безглуздими, але все одно принесли власникам гарний прибуток
Нині створено багато додатків, а от додатку для замовлення бензину немає. Тому варто скористатися такою ідеєю. Надрукуйте оголошення, розкидайте флаєри по поштових скриньках з вашим номером телефону і пропозицією для замовлення доставлення бензину. Адже часто трапляється так, що пальне закінчується посеред траси, в лісі на відпочинку або ж далеко за містом. Можливо це саме ваш шанс.
Цією послугою ви зможете виручити водія, у якого раптово закінчилося пальне / Фото prohotelia
Сучасна молодь прагне святкувати свій день народження оригінально, щоб він був не схожий на інші. Тому автобус для вечірок може стати таким способом. Все, що вам потрібно – правильно обладнати простір. Чистий салон, караоке, колонки, диско – освітлення, смітники, холодильники для напоїв та телевізори. Звісно, це вимагає як мінімум – зусиль на перестановку сидінь в салоні й ретельне прибирання party bus після кожного заходу.
Такий варіант точно сподобається вашим клієнтам / Фото prohotelia
Кав'ярня на колесах зручна тим, що її місце розташування не залежить ні від чого. Ви можете припаркуватися де завгодно і заманювати людей ароматною гарячою кавою. Обладнайте свою машину всім необхідним – автомобільний холодильник, фільтрована вода, кавоварка, посуд, чай/кава й усілякі доповнення до напоїв. Не забудьте створити вивіску на машину для привернення уваги відпочивальників.
Можливо саме ваша кав'ярня стане для когось улюбленим місцем ранкової кави / Фото zen
Все що вам потрібно, це скласти маршрут та знати історію місць, в які ви будете возити людей. Вивчіть найцікавіші факти про місто, підкоріть туристів ввічливістю і хорошим обслуговуванням. Так ви створите собі репутацію, займете місце в туристичному бізнесі та зможете розраховувати на постійний гідний заробіток.
Все що вам потрібно, це лише знати цікаві факти про місце, куди ви плануєте возити своїх туристів / Фото fotobus
Унікальність в тому, що туристи не прив'язані до стаціонарного готелю, а тому можуть заїжджати в найвіддаленіші й екзотичні куточки країни, не обділяючи себе комфортом.
Готель на колесах – ще один варіант заробітку на власному автобусі / Фото fotobus