Кого сегодня удивишь частным транспортом, причем не только легковым? В Украине на 1000 жителей приходится 245 автомобилей. А знаете ли вы, что железный конь может не только возить, но и кормить всю вашу семью? Да, автомобиль – это не только удобное, особенно во время пандемии, средство передвижения, но и эффективный инструмент бизнеса.

Предлагаем вам 5 отличных возможностей для автомобильного бизнеса. Подумайте над этими идеями – вдруг какая-то из них станет для вас золотой жилой?

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Доставка бензина в любую точку

Сейчас создано много разных приложений, а вот приложения для заказа бензина нет. Поэтому стоит воспользоваться такой идеей. Напечатайте объявления, разбросайте флаеры по почтовым ящикам с вашим номером телефона и предложением заказа доставки бензина. Ведь часто случается так, что горючее заканчивается посреди трассы, в лесу на отдыхе или далеко за городом. Возможно это именно ваш шанс.



Этой услугой вы сможете выручить водителя, у которого внезапно закончилось горючее / Фото prohotelia

Автобус для вечеринок

Современная молодежь стремится праздновать свой день рождения оригинально, чтобы он был не похож на другие. Поэтому автобус для вечеринок может стать таким способом. Все, что вам нужно – правильно оборудовать пространство. Чистый салон, караоке, колонки, диско – освещение, урны, холодильники для напитков и телевизоры. Конечно, это требует как минимум – усилий на перестановку сидений в салоне и тщательную уборку party bus после каждого мероприятия.



Такой вариант точно понравится вашим клиентам / Фото prohotelia

Мобильная кофейня

Кофейня на колесах удобна тем, что ее местоположение не зависит ни от чего. Вы можете припарковаться где угодно и привлекать людей ароматным горячим кофе. Оборудуйте свою машину всем необходимым – автомобильный холодильник, фильтрованная вода, кофеварка, посуда, чай/кофе и всевозможные дополнения к напиткам. Не забудьте сделать вывеску на машину для привлечения внимания отдыхающих.



Возможно именно ваша кофейня станет для кого-то любимым местом утреннего кофе / Фото zen

Автобус для экскурсий

Все что вам нужно, это составить маршрут и знать историю мест, в которые вы будете возить людей. Изучите интересные факты о городе, покорите туристов вежливостью и хорошим обслуживанием. Так вы создадите себе репутацию, займете место в туристическом бизнесе и сможете рассчитывать на постоянный достойный заработок.



Все что вам нужно, это лишь знать интересные факты о месте, куда вы планируете возить своих туристов / Фото fotobus

Отель в автобусе

Уникальность в том, что туристы не привязаны к стационарному отелю, а потому могут заезжать в самые отдаленные и экзотические уголки страны не обделяя себя комфортом.



Отель на колесах – еще один вариант заработка на собственном автобусе / Фото fotobus