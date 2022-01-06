Ці 2 шокуючі факти заставлять вас міняти постіль набагато частіше

Багато хто лінується змінювати постільну білизну і часто відтягує це якомога довше. Але є кілька вагомих причин переглянути свої побутові звички.

Ми щодня надягаємо чисту спідню білизну та шкарпетки, часто міняємо одяг, але забуваємо про постільну білизну. А її також потрібно прати регулярно. І річ, звісно, у гігієні, яка, щоправда, не така очевидна.

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Експерти стверджують, що на простирадлах залишаються різні відходи людського тіла. На білизні накопичується шкірний жир, мертві клітини шкіри, частинки слини та поту. Усе б нічого, але мертвими клітинами живляться пилові кліщі, які непомітні людському оку.

Крім цього, якщо ви обожнюєте спати голяка, – це також не дуже гігієнічно. Мікробіологи кажуть, що у таких випадках люди залишають на простирадлі шматочки висушених фекалій.

Виходячи з цього, експерти радять відправляти постіль у пральну машинку раз на тиждень. При цьому виставляйте температурний режим понад 50 градусів.

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Постіль потрібно прати раз на тиждень / Фото unsplash