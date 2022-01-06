Мы ежедневно надеваем чистое нижнее белье и носки, часто меняем одежду, но забываем о постельном белье. А его тоже нужно стирать регулярно. И дело, конечно, в гигиене, которая, правда, не так очевидна.

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Эксперты утверждают , что на простынях остаются разные отходы человеческого тела. На белье скапливается кожный жир, мертвые клетки кожи, частицы слюны и пота. Все бы ничего, но мертвыми клетками питаются пылевые клещи, незаметные человеческому глазу.

Кроме этого, если вы любите спать голышом, – это также не очень гигиенично. Микробиологи говорят , что в таких случаях люди оставляют на простыне кусочки высушенных фекалий.

Исходя из этого, эксперты советуют отправлять постельное белье в стиральную машинку раз в неделю. При этом выставляйте температурный режим более 50 градусов.

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