Периодически каждый из нас чувствует на работе сонливость. Это связано с физической или психической усталостью, малым количеством сна или со "сбитым" режимом. Так или иначе нам нужно работать, выполнять множество дел и полноценно общаться с коллегами.

Идеи 24 расскажут вам, как сделать так, чтобы на работе быстро избавиться от сонливости. Способы простые, но действенные. Вы в этом убедитесь.

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Чистая вода

Выпив стакан чистой прохладной воды, вы сможете взбодриться. Не стоит брать сладкие газированные напитки, ведь они не помогают избавиться от сонливости.

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Холод

Для того чтобы не чувствовать сонливость, стоит проветрить комнату. Лучше открыть окна на несколько минут, однако кондиционер тоже может помочь. Даже незначительное снижение температуры в офисе даст нужный эффект.

"Тонизирующие" продукты

Некоторые продукты могут добавлять бодрости и лишать сонливости на рабочем месте. К таким относится шоколад, напитки с имбирем, цитрусовые, яблоки, шпинат.

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Кофеин

Кофеин – это один из самых распространенных продуктов, который используют для того, чтобы избавиться от сонливости на работе. Он содержится в натуральном кофе и в зеленом чае.

Движение

Изменение положения тела помогает усиливать кровообращение, а это в свою очередь, бодрит. Как только начали чувствовать сонливость, сделайте зарядку или растяжку либо пройдитесь.

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Ароматы

Ароматерапия – это настоящее искусство, которое помогает влиять на физическое и психическое состояние человека с помощью запахов. Так, с помощью аромата кофеина, лимона, грейпфрута, апельсина вы будете чувствовать себя бодро длительное время.

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Свет

В помещении, где вы работаете, должно быть хорошее освещение. Яркий свет активизирует работу мозга и способствует пробуждению и появлению бодрости.

Музыка

Если хотите чувствовать себя бодро на рабочем месте, по возможности включите веселую и ритмичную музыку. Особенно вы избавитесь сонливости, если будете подпевать. Спокойная медленная мелодия наоборот может еще больше вызвать сонливость. Поэтому хорошо подумайте и составьте свой утренний плейлист.

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Жевательная резинка

Во время жевания жвачки мозг получает обманчивый сигнал о возможном приеме еды. Благодаря этому сонливость уменьшается.

Неудобное место

Всегда трудно заснуть в некомфортном месте. Как бы это не прозвучало странно, но неудобный стул или некомфортная поза во время работы может лишить вас сонливости.