Як без проблем відокремити яєчні білки від жовтків
Джерело:5-Minute Crafts
Одні рецепти вимагають цілого яйця, а інші – або яєчних білків, або жовтків. Тож, як легко відокремити одне від іншого – читайте в матеріалі.
Розповідаємо про три звичайні кухонні інструменти, за допомогою яких можна легко відокремити білки від жовтків. Ви їх точно знайдете в себе вдома.
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Лійка
Поставте лійку над склянкою та розбийте туди яйце. Білок стече через шийку в склянку, а жовток залишиться у верхній частині лійки.
Як відокремити за допомогою лійки / Фото 5-Minute Crafts
Ополоник
Тримайте ополоник над мискою та збийте на неї яйце. Білок стече в миску, а жовток залишиться на шумівці.
Ополоник теж легко відокремлює яйце / Фото 5-Minute Crafts
Ложка
Розбийте в миску яйце. Візьміть ложку та обережно відокремте жовток від білка.
Витягніть жовток ложкою / Фото 5-Minute Crafts