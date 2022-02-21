Як без проблем відокремити яєчні білки від жовтків

Одні рецепти вимагають цілого яйця, а інші – або яєчних білків, або жовтків. Тож, як легко відокремити одне від іншого – читайте в матеріалі.

Розповідаємо про три звичайні кухонні інструменти, за допомогою яких можна легко відокремити білки від жовтків. Ви їх точно знайдете в себе вдома.

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Лійка

Поставте лійку над склянкою та розбийте туди яйце. Білок стече через шийку в склянку, а жовток залишиться у верхній частині лійки.



Як відокремити за допомогою лійки / Фото 5-Minute Crafts

Ополоник

Тримайте ополоник над мискою та збийте на неї яйце. Білок стече в миску, а жовток залишиться на шумівці.



Ополоник теж легко відокремлює яйце / Фото 5-Minute Crafts

Ложка

Розбийте в миску яйце. Візьміть ложку та обережно відокремте жовток від білка.



Витягніть жовток ложкою / Фото 5-Minute Crafts

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